СМИ: Трамп обсуждал целесообразность удара по ядерным объектам Ирана

Ведущие американские СМИ сообщают, что президент США Дональд Трамп обратился к своим советникам с вопросом о возможной целесообразности нанесения ударов по ядерным объектам Ирана до того, как он покинет Белый дом.

Издание The New York Times пишет, что 12 ноября во время встречи с руководителями ведомств и советниками в Овальном кабинете Трамп спросил, какие есть варианты действий против Ирана и следует ли рассматривать, как один из возможных, вариант нанесения удара против основного ядерного объекта Ирана в ближайшие недели. В публикации NYT говорится, что от нанесения удара по Ирану Трампа отговаривали вице-президент Майк Пенс, госсекретарь Майк Помпео, и.о. министра обороны Кристофер Миллер и председатель Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли. Было отмечено, что такая атака может привести к масштабному региональному военному конфликту.

По оценке NYT, под главным ядерным объектом Ирана, по всей видимости, подразумевается объект в Натанзе. И именно он может стать главной целью ракетной или кибер-атаки.

Публикацию NYT c некоторыми дополнениями цитируют телеканал CNN, издание Wall Street Journal и другие ведущие американские СМИ. Цитируется эта публикация также израильскими и иранскими СМИ.

За день до встречи Трампа с высокопоставленными чиновниками по вопросу иранской угрозы Международное агентство по атомной энергии опубликовало отчет, в котором говорилось, что Иран продолжает наращивать радиоактивные запасы, и обогащать уран до уровня, превышающего оговоренный в "ядерной сделке". Агентство Associated Press, в редакцию которого попала копия документа, писало, что, по данным на 2 ноября, запасы ядерного топлива в Исламской республике превышали 2400 кг, в то время, как по соглашению, подписанному в Вене в 2015 году, они должны были сохраняться на уровне 200 килограмм. В тоже время в документе отмечалось, что иранское правительство продолжает сотрудничать с МАГАТЭ и предоставляет инспекторам агентства к своим ядерным объектам. Кроме того, в отчете отмечалось, что, вопреки соглашению, Иран разместил под землей первую партию современных центрифуг для обогащения урана (топливо в них пока не загружено).