"Едиот Ахронот": соглашение о нормализации отношений с Израилем включает поставку в ОАЭ истребителей F-35 и американских БПЛА

Во вторник, 18 августа, политический комментатор Нахум Барнеа пишет в газете "Едиот Ахронот", что соглашение о нормализации отношений между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами включает пункт об отмене Соединенными Штатами эмбарго на поставки современного оружия в ОАЭ.

Со ссылкой на американские источники Барнеа пишет, что ОАЭ получат современные американские вооружения на десятки миллиардов долларов, включая истребители пятого поколения F-35, новейшие беспилотные летательные аппараты и др.

Ранее Израиль возражал против такой сделки, но после объявления о нормализации отношений возражения были сняты, и теперь администрация США собирается разморозить оружейную сделку с ОАЭ, говорится в публикации "Едиот Ахронот".

Правительство Израиля опровергает: в соглашении с ОАЭ нет пункта об отмене эмбарго на поставки американского оружия

В публикации также обращается внимание на тот факт, что Саудовская Аравия до сих пор не высказала своего отношения к договору между Израилем и ОАЭ.

Отметим некоторые моменты по поводу военно-технического сотрудничества между США и ОАЭ, которые не упомянуты в статье "Едиот Ахронот". Прежде всего, следует отметить, что еще в июле 2019 года президент США Дональд Трамп наложил вето на три резолюции американского Конгресса, блокировавшие поставки вооружений Саудовской Аравии и Объединенным Арабским Эмиратам (общая сумма соглашений составляет 8,1 миллиарда долларов). В направленном Сенату послании Трамп тогда отметил, что резолюции ослабят конкурентоспособность США на мировой арене, а также помешают поддерживать международные союзы, имеющие критическое значение. Преодолеть вето президента Сенату не удалось.

Еще в ноябре 2017-го стало известно, что министерство обороны США ведет переговоры с Объединенными Арабскими Эмиратами о возможной продаже истребителей пятого поколения F-35. О начале таких переговоров тогда сообщал заместитель начальника штаба американских ВВС генерал-майор Стивен Уилсон во время круглого стола с журналистами перед Dubai Airshow. Предполагалось, что ОАЭ станут первой страной Персидского залива, которая получит F-35.

Параллельно, задолго до нормализации отношений, велись переговоры о поставках Израилем в ОАЭ систем ПРО "Железный купол".

В СМИ также публиковалась информация о срыве сделки, в рамках которой Израиль планировал поставить в ОАЭ БПЛА MALE-класса Dominator (Aeronautics Defense Systems), в итоге Эмираты стали закупать беспилотники этого класса в США и Китае.