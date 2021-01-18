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NEWSru.co.il :: Ближний Восток18 января 2021 г., 09:10

"Аш-Шарк аль-Аусат": Асад и Израиль ведут переговоры при участии России

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Гади Айзенкот и Башар Асад

Как утверждает панарабская газета "Аш-Шарк аль-Аусат", в декабре 2020 года на авиабазе Хмеймим в Сирии под эгидой России прошли сирийско-израильские переговоры. Израильскую делегацию возглавлял бывший начальник генерального штаба Гади Айзенкот, сирийскую – глава Главного управления безопасности Али Мамлюк.

В переговорах также участвовали советник президента Башара Асада по вопросам безопасности Басам Хасан, бывший высокопоставленный деятель "Мосада" Ари Бен Менаше и командующий российским контингентом в Сирии генерал-лейтенант Александр Чайко.


Согласно публикации, на встрече обсуждались договоренности, в рамках которых Израиль будет содействовать возвращению Сирии в Лигу арабских государств, урегулированию сирийского долга и снятию западный санкций, а Сирия откажется от сотрудничества с Ираном и "Хизбаллой".

Сообщается, что на встрече не было достигнуто никаких конкретных договоренностей, однако само ее проведение стало большим успехом России, которая считает, что урегулирование отношений Израиля и Сирии обеспечит сохранение власти Асада и гарантирует долгосрочные российские интересы.

Иран делает все возможное, чтобы торпедировать эти усилия. Израиль, отмечается в публикации, наносит мощные удары по иранской инфраструктуре в Сирии, рассчитывая убедить администрацию Джо Байдена принять эти правила игры.

Власти Израиля не комментируют эту публикацию, не подтверждая и не опровергая опубликованную информацию.

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