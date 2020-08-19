ХАМАС: израильские ВВС нанесли восемь ударов по целям около Зайтуна

Поздно вечером 18 августа военно-воздушные силы Армии обороны Израиля нанесли серию ударов по целям в секторе Газы в ответ на попытку ракетного обстрела Ашкелона и непрекращающийся "огненный террор".

Хамасовский "Палестинский информационный центр" передает, что самолеты израильских ВВС нанесли восемь ударов по "позициям сопротивления" к югу от района Зайтун, на южной окраине города Газа. В сообщении ПИЦ сказано, что причинен ущерб имуществу граждан. Об ущербе инфраструктурам боевиков ХАМАС не сообщает.

Телеканала "Аль-Акса", контролируемый ХАМАСом, также сообщил, что в Зайтуне в результате атаки повреждены несколько жилых домов.

Кроме того, ЦАХАЛ обстрелял подразделение "поджигателей", запускавших "огненные шары" из района Рафаха на юге сектора.

В сообщении ЦАХАЛа подчеркивается, что власти Израиля возлагают на ХАМАС, контролирующий Газу, ответственность за любую враждебную деятельность с территории сектора.

Ракетный обстрел из Газы. 18 августа 2020 года

20:52. В Ашкелоне и кибуце Зиким прозвучала сирена, предупреждающая о возможном ракетном обстреле. По словам жителей Ашкелона вскоре после сирены был слышен сильный взрыв.

21:00. Пресс-служба Армии обороны Израиля передала, что был зафиксирован запуск одной ракеты из сектора Газы в сторону израильской территории. Ракета упала на незастроенной местности.

21:05. Пресс-служба скорой помощи "Маген Давид Адом" передала, что после сирены, предупреждающей о ракетном обстреле, было получено два вызова к жителям города, получившим травмы по дороге в бомбоубежище. Обе пострадавшие - девочки 10 и 7 лет. Они получили легкие травмы. Парамедики оказали пострадавшим первую помощь на месте, а затем доставили их в больницу "Барзилай".

Вечером 18 августа глава правительства Биньямин Нетаниягу провел совещание с главами региональных советов, расположенных в приграничной зоне. Он сообщил, Израиль готовится, по мере необходимости, к возможности столкновения или столкновений. Он заявил, что "ХАМАС совершит большую ошибку, если продолжит террор". Он заявил, что "ХАМАС совершит большую ошибку, если продолжит террор". Нетаниягу также пообещал, что Израиль будет реагировать на запуск "огненных шаров" так же, как на запуск ракет.

Телеканал "Аль-Арабия" передал, что представители египетской разведки, посетившие на этой неделе сектор Газы, предупредили ХАМАС о возможности нового вооруженного столкновения с Израилем.

По данным израильской мониторинговой группы, отслеживающий события на границах Израиля, "огненный террор" из сектора Газы привел к 48 пожарам на израильской территории. При этом ХАМАС сообщил, что в течение дня было запущено 300 воздушных шаров, несущих взрывчатку или контейнер с легковоспламеняющейся жидкостью.

Статистика ракетных обстрелов Израиля с территории сектора Газы. 2001-2020 годы

(в статистике учитываются только ракетные обстрелы, но указывается общее число пострадавших в результате ракетно-минометных обстрелов; учитываются ракеты, упавшие на израильской территории)

2020-й год.

Август. 5 ракет. Две ракеты сбиты системой ПРО. Один раненый.

Июнь. 1 ракета. Пострадавших нет, ущерб причинен не был.

Май. 1 ракета. Пострадавших нет, ущерб причинен не был.

Апрель. Ни одного обстрела.

Март. 1 ракета. Пострадавших нет, ущерб причинен не был.

Февраль. 100 ракет. 50 сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

Январь. 11 ракет. 5 ракет сбиты системой ПРО. Пострадал ребенок.

2019-й год. Около 1300 ракет. Примерно 480 ракет сбиты системой ПРО. 6 погибших, более 70 раненых.

2018-й год. 941 ракета. 200 ракет сбиты системой ПРО. Один погибший, более 60 раненых.

2017-й год. 30 ракет. 7 ракет сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2016-й год. 16 ракет. Погибших и раненых нет.

2015-й год. 31 ракета. 2 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2014-й год. 3.686 ракет. 807 ракет сбиты системой ПРО. 14 погибших, 169 раненых.

2013-й год. 48 ракет. 3 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2011-й год. 390 ракет. 34 ракеты были сбиты системой ПРО. 3 погибших, 38 раненых.

2010-й год. Около 100 ракет – 1 погибший, 2 раненых.

2009-й год. Около 570 ракет – 42 раненых.

2008-й год. Около 1.490 ракет – 7 погибших, 162 раненых.

2007-й год. Около 760 ракеты – 2 погибших, 125 раненых.

2006-й год. Около 1.020 ракет – 2 погибших, 36 раненых.

2005-й год. Около 270 ракет – 6 погибших, 26 раненых.

2004-й год. Около 260 ракет – 5 погибших, 46 раненых.

2003-й год. Около 100 ракет – пострадавших нет.

2002-й год. Около 20 ракет – пострадавших нет.

2001-й год. 5 ракет – пострадавших нет.