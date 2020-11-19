ОАЭ и Бахрейн проголосовали против резолюции ООН, инициированной Израилем

Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн проголосовали против резолюции Генеральной ассамблеи ООН по предпринимательству, содействующему экологически ответственному развитию. Причина - одним из инициаторов документа выступил Израиль.

Против проголосовали еще два государства, заключившие соглашение с Израилем, - Египет и Иордания, а также Саудовская Аравия, Катар, Оман, Сирия, Иран и Турция. Документ, имеющий рекомендательный характер, был принят 144 голосами против 26, при девяти воздержавшихся.

Резолюция, спонсорами которой выступили 50 государств, никак не связана с палестино-израильским конфликтом. В ходе обсуждения Мавритания, представляя арабские государства, обвинила Израиль в том, что он препятствует развитию палестинских территорий.

Представитель Израиля в ООН Гилад Эрдан отметил, что попытки торпедировать принятие документа провалились. "К сожалению, некоторые, осознавая необходимость инноваций, проголосовали "против". Их решение продиктовано не разумом и логикой, а антисемитизмом и нетерпимостью", - сказал он.

Резолюция была посвящена преодолению последствий пандемии COVID-19. В ней особо отмечалась необходимость помочь среднему и малому бизнесу.