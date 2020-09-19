Трамп: семь-восемь арабских стран хотят присоединиться к соглашению с Израилем

В пятницу, 18 сентября, президент США Дональд Трамп заявил на пресс-конференции после встречи со старшим сыном эмира Кувейта шейха Сабаха аль-Ахмада ас-Сабаха: Кувейт настолько взволнован подписанием договора о нормализации отношений между ОАЭ и Бахрейном, с одной стороны, и Израилем – с другой, что, возможно, вскоре присоединится к этому соглашению.

При этом Трамп признал, что лишь "очень кратко" обсудил эту тему во время встречи с наследником кувейтского престола.

Президент США сообщил также, что уже сейчас семь или восемь арабских стран хотели бы заключить соглашения с Израилем. "Сегодня утром я говорил с двумя из них, они хотят знать, когда именно они смогут заключить эту сделку", - заметил Трамп. "Дело не в том, что мы им что-то даем, - пояснил он, - они хотят мира, они хотят безопасности, они, действительно, устали воевать".

Отметим, что Кувейт не имеет дипломатических отношений с Израилем, проявляет враждебность в отношении еврейского государства в рамках ООН, а представители этой страны отказываются летать израильскими самолетами.