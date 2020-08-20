The New York Times: администрация Трампа продвигает продажу оружия ОАЭ несмотря на опасения Израиля

Издание The New York Times опубликовало статью Марка Маззетти и Эдварда Вонга под заголовком "Администрация Трампа продвигает продажу оружия ОАЭ несмотря на опасения Израиля".

Публикация появилась на фоне пресс-конференции президента США Дональда Трампа, во время которой он заявил, что ОАЭ заинтересованы в покупке F-35 и предлагают за эти самолеты "большие деньги". Кроме того, Трамп сказал, что ожидает присоединения Саудовской Аравии к соглашению о нормализации отношений с Израилем. В то же время, американский президент не сказал открыто, что продажа F-35 ОАЭ является частью сделки о нормализации.

The New York Times пишет, что реализация сделки по продаже F-35 ОАЭ может занять шесть-восемь лет, ее может заблокировать Конгресс, она может быть отменена будущей администрацией Белого дома.

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаниягу категорически опроверг публикацию "Едиот Ахронот". По его словам, "историческое мирное соглашение между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами не включало никакого согласия Израиля на какую-либо сделку между США и ОАЭ по продаже оружия".

Американские официальные лица также отрицают, что готовность продать современные вооружения является прямой наградой за роль Эмиратов в дипломатическом прорыве, объявленном президентом Трампом на прошлой неделе. Впрочем, они не опровергают, что новый импульс к продаже оружия связан "с более широкой дипломатической инициативой", пишет The New York Times.

Представитель Белого дома и посол АЭС в США от комментариев отказались.

Весной 2018 года министерством обороны США в Конгресс было направлено уведомление о намерении продать Объединенным Арабским Эмиратам авиационные ракеты на сумму более 270 миллионов долларов. ОАЭ запросили 340 управляемых ракет класса "воздух-воздух" с инфракрасной головкой самонаведения AIM-9Х-2 Sidewinder, необходимые запасные части и оборудование, логистическую поддержку. Пентагон настаивал, что продажа этих ракет "не приведет к изменению военного баланса в регионе". Госдепартамент США против сделки не возражал, Конгресс сделку не заблокировал.

В июле 2019 года президент США Дональд Трамп наложил вето на три резолюции американского Конгресса, блокировавшие поставки вооружений Саудовской Аравии и Объединенным Арабским Эмиратам (общая сумма соглашений составляет 8,1 миллиарда долларов). В направленном Сенату послании Трамп тогда отметил, что резолюции ослабят конкурентоспособность США на мировой арене, а также помешают поддерживать международные союзы, имеющие критическое значение. Преодолеть вето президента Сенату не удалось.

Параллельно, задолго до нормализации отношений, велись переговоры о поставках Израилем в ОАЭ систем ПРО "Железный купол".

В СМИ также публиковалась информация о срыве сделки, в рамках которой Израиль планировал поставить в ОАЭ БПЛА MALE-класса Dominator (Aeronautics Defense Systems), в итоге Эмираты стали закупать беспилотники этого класса в США и Китае.