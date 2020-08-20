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NEWSru.co.il :: Ближний Восток20 августа 2020 г., 06:10

The New York Times: администрация Трампа продвигает продажу оружия ОАЭ несмотря на опасения Израиля

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
The New York Times: администрация Трампа продвигает продажу оружия ОАЭ несмотря на опасения Израиля

Издание The New York Times опубликовало статью Марка Маззетти и Эдварда Вонга под заголовком "Администрация Трампа продвигает продажу оружия ОАЭ несмотря на опасения Израиля".

Публикация появилась на фоне пресс-конференции президента США Дональда Трампа, во время которой он заявил, что ОАЭ заинтересованы в покупке F-35 и предлагают за эти самолеты "большие деньги". Кроме того, Трамп сказал, что ожидает присоединения Саудовской Аравии к соглашению о нормализации отношений с Израилем. В то же время, американский президент не сказал открыто, что продажа F-35 ОАЭ является частью сделки о нормализации.

The New York Times пишет, что реализация сделки по продаже F-35 ОАЭ может занять шесть-восемь лет, ее может заблокировать Конгресс, она может быть отменена будущей администрацией Белого дома.


В публикации The New York Times приводятся примерно те же данные, что накануне публиковались израильским изданием "Едиот Ахронот". Политический комментатор Нахум Барнеа писал, что соглашение о нормализации отношений между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами включает пункт об отмене Соединенными Штатами эмбарго на поставки современного оружия в ОАЭ. Со ссылкой на американские источники Барнеа заявлял, что ОАЭ получат современные американские вооружения на десятки миллиардов долларов, включая истребители пятого поколения F-35, новейшие беспилотные летательные аппараты и др. Ранее Израиль возражал против такой сделки, но после объявления о нормализации отношений возражения были сняты, и теперь администрация США собирается разморозить оружейную сделку с ОАЭ, утверждалось в публикации "Едиот Ахронот".

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаниягу категорически опроверг публикацию "Едиот Ахронот". По его словам, "историческое мирное соглашение между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами не включало никакого согласия Израиля на какую-либо сделку между США и ОАЭ по продаже оружия".

Американские официальные лица также отрицают, что готовность продать современные вооружения является прямой наградой за роль Эмиратов в дипломатическом прорыве, объявленном президентом Трампом на прошлой неделе. Впрочем, они не опровергают, что новый импульс к продаже оружия связан "с более широкой дипломатической инициативой", пишет The New York Times.

Представитель Белого дома и посол АЭС в США от комментариев отказались.


В ноябре 2017-го стало известно, что министерство обороны США ведет переговоры с Объединенными Арабскими Эмиратами о возможной продаже истребителей пятого поколения F-35. О начале таких переговоров тогда сообщал заместитель начальника штаба американских ВВС генерал-майор Стивен Уилсон во время круглого стола с журналистами перед Dubai Airshow. Предполагалось, что ОАЭ станут первой страной Персидского залива, которая получит F-35.

Весной 2018 года министерством обороны США в Конгресс было направлено уведомление о намерении продать Объединенным Арабским Эмиратам авиационные ракеты на сумму более 270 миллионов долларов. ОАЭ запросили 340 управляемых ракет класса "воздух-воздух" с инфракрасной головкой самонаведения AIM-9Х-2 Sidewinder, необходимые запасные части и оборудование, логистическую поддержку. Пентагон настаивал, что продажа этих ракет "не приведет к изменению военного баланса в регионе". Госдепартамент США против сделки не возражал, Конгресс сделку не заблокировал.

В июле 2019 года президент США Дональд Трамп наложил вето на три резолюции американского Конгресса, блокировавшие поставки вооружений Саудовской Аравии и Объединенным Арабским Эмиратам (общая сумма соглашений составляет 8,1 миллиарда долларов). В направленном Сенату послании Трамп тогда отметил, что резолюции ослабят конкурентоспособность США на мировой арене, а также помешают поддерживать международные союзы, имеющие критическое значение. Преодолеть вето президента Сенату не удалось.

Параллельно, задолго до нормализации отношений, велись переговоры о поставках Израилем в ОАЭ систем ПРО "Железный купол".

В СМИ также публиковалась информация о срыве сделки, в рамках которой Израиль планировал поставить в ОАЭ БПЛА MALE-класса Dominator (Aeronautics Defense Systems), в итоге Эмираты стали закупать беспилотники этого класса в США и Китае.


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