SANA: "Силы ПВО Сирии отразили атаку Израиля в районе Дамаска"

Вечером 20 июля сирийские источники сообщили, что в районе Дамаска была активирована система противовоздушной обороны. Взрывы были также слышны в израильских населенных пунктах на Голанах.

Сирийское государственное агентство SANA написало, что силы ПВО отразили "израильскую агрессию", которая осуществлялась из района Мадждаль-Шамс.

По информации мониторинговой группы The Syrian Observatory for Human Rights, удары были нанесены по военным объектам сирийской армии, а также по объектам проиранской милиции.

Израильская радиостанция "Кан Бет", со ссылкой на сирийские источник, сообщила, что в результате атаки были ранены семь сирийских военнослужащих.

Мониторинговая группа Intel Air & Sea, отслеживающая вооруженные столкновения на Ближнем Востоке, передала, что одна из ракет сирийских ПВО упала и взорвалась на территории Иордании.