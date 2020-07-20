SANA: "Силы ПВО Сирии отразили атаку Израиля в районе Дамаска"
Вечером 20 июля сирийские источники сообщили, что в районе Дамаска была активирована система противовоздушной обороны. Взрывы были также слышны в израильских населенных пунктах на Голанах.
Сирийское государственное агентство SANA написало, что силы ПВО отразили "израильскую агрессию", которая осуществлялась из района Мадждаль-Шамс.
По информации мониторинговой группы The Syrian Observatory for Human Rights, удары были нанесены по военным объектам сирийской армии, а также по объектам проиранской милиции.
Телеканал Halab Today, ассоциированный с оппозицией, передал, что одна из целей атаки находилась на территории международного аэропорта Дамаска, другая - в городе Аль-Касва, в 40 км от границы с Израилем.
Израильская радиостанция "Кан Бет", со ссылкой на сирийские источник, сообщила, что в результате атаки были ранены семь сирийских военнослужащих.
Мониторинговая группа Intel Air & Sea, отслеживающая вооруженные столкновения на Ближнем Востоке, передала, что одна из ракет сирийских ПВО упала и взорвалась на территории Иордании.