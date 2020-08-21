Израильская территория подверглась ракетному обстрелу из Газы

В пятницу, 21 августа, в 21:30, в Сдероте и нескольких населенных пунктах, расположенных на границе с сектором Газы, прозвучали сигналы предупреждения о возможном ракетном обстреле.

Спустя 10 минут пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что был зафиксирован один запуск ракеты из сектора Газы. Ракета была сбита системой ПРО "Железный купол".

Ранее в пятницу министр обороны Бени Ганц и начальник Генштаба ЦАХАЛа Авив Кохави провели обсуждение ситуации на юге Израиля. Было решено принять меры для повышения готовности к возможной эскалации напряженности в этом районе – в частности, к сценарию, при котором террористы за несколько дней выпустят сотни ракет в направлении израильских населенных пунктов на юге страны.

(в статистике учитываются только ракетные обстрелы, но указывается общее число пострадавших в результате ракетно-минометных обстрелов; учитываются ракеты, упавшие на израильской территории)

2020-й год.

Август. 20 ракет. 12 ракет сбиты системой ПРО. Один раненый.

Июль. 3 ракеты. Одна ракета сбита системой ПРО. Пострадавших нет.

Июнь. 1 ракета. Пострадавших нет, ущерб причинен не был.

Май. 1 ракета. Пострадавших нет, ущерб причинен не был.

Апрель. Ни одного обстрела.

Март. 1 ракета. Пострадавших нет, ущерб причинен не был.

Февраль. 100 ракет. 50 сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

Январь. 11 ракет. 5 ракет сбиты системой ПРО. Пострадал ребенок.

2019-й год. Около 1300 ракет. Примерно 480 ракет сбиты системой ПРО. 6 погибших, более 70 раненых.

2017-й год. 30 ракет. 7 ракет сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2016-й год. 16 ракет. Погибших и раненых нет.

2015-й год. 31 ракета. 2 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2014-й год. 3.686 ракет. 807 ракет сбиты системой ПРО. 14 погибших, 169 раненых.

2013-й год. 48 ракет. 3 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2012-й год. 2.078 ракет. 520 ракет сбиты системой ПРО. 6 погибших, 107 раненых.

2011-й год. 390 ракет. 34 ракеты были сбиты системой ПРО. 3 погибших, 38 раненых.

2010-й год. Около 100 ракет – 1 погибший, 2 раненых.

2009-й год. Около 570 ракет – 42 раненых.

2008-й год. Около 1.490 ракет – 7 погибших, 162 раненых.

2007-й год. Около 760 ракеты – 2 погибших, 125 раненых.

2006-й год. Около 1.020 ракет – 2 погибших, 36 раненых.

2004-й год. Около 260 ракет – 5 погибших, 46 раненых.

2003-й год. Около 100 ракет – пострадавших нет.

2002-й год. Около 20 ракет – пострадавших нет.

2001-й год. 5 ракет – пострадавших нет.