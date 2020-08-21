"Огненный террор", ракетный обстрел израильской территории из Газы и ответ ЦАХАЛа
В четверг, 20 августа, продолжился запуск "огненных шаров" из сектора Газы. По данным пожарного управления Израиля, в Западном Негеве произошло в течение дня 42 пожара, которые были результатами поджога. Израильская мониторинговая группа, отслеживающая события на границах, сообщала, что большинство возгораний были небольшими и не представляли опасности.
В тушении огня на границе с Газой участвовали пожарные команды управления, пожарные команды фонда "Керен Кайемет Ле-Исраэль", военнослужащие ЦАХАЛа, военнослужащие Управления тылом и добровольцы.
В 21:25 палестинские боевики предприняли первую в этот вечер попытку ракетного обстрела. О ней одним из первых сообщил "Палестинский информационный центр". Израильские военные сообщили, что был зафиксирован запуск двух ракет, которые, по всей видимости, упали на территории сектора Газы.
Вскоре после этого палестинские источники сообщили о начале атаки ВВС ЦАХАЛа на цели ХАМАСа в районе Хан-Юниса.
В 23:16 пресс-служба Армии обороны Израиля передала, что в ответ на запуск "огненных шаров" ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по объектам террористической организации ХАМАС в секторе Газы. Одной из целей атаки стал завод по производству бетона, который использовался при прокладке подземной инфраструктуры террора и наступательных туннелей ХАМАСа.
В 23:29 боевики ХАМАС предприняли повторную попытку запуска ракет в сторону израильской территории. Система "Цева Адом" сработала в кибуцах Кисуфим и кибуц Эйн а-Шлоша, находящихся в Эшколе.
ЦАХАЛ зафиксировал запуск трех ракет. Они были сбиты системой ПВО "Железный купол". В результате обстрела на израильской территории не было пострадавших.
В 00:23 палестинские источники сообщили об еще одной, третьей, попытке запуска ракет в сторону израильской территории. Судя по сообщениям, во время запуска произошел сбой, ракеты упали на территории Газы.
2:31. Cирены, предупреждающие о ракетном обстреле прозвучали в городе Сдерот. Несколько ракет были сбиты "Железным куполом". Осколки ракеты попали в жилой дом. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что три жителя Сдерота нуждались в помощи для выхода из шокового состояния. Кроме того, парамедики оказали первую помощь 52-летней женщине, получившей легкую травму по дороге в бомбоубежище.
Палестинские источники сообщают, что ВВС ЦАХАЛа вновь атакуют цели на территории сектора Газы. Пресс-служба ЦАХАЛа ответила, что в ответ на ракетный обстрел израильской территории, осуществленный вечером 20 августа, ВВС ЦАХАЛа нанесли еще один удар по объектам террора в секторе. Одной из целей - стала мастерская по производству ракет.
Статистика ракетных обстрелов Израиля с территории сектора Газы. 2001-2020 годы
(в статистике учитываются только ракетные обстрелы, но указывается общее число пострадавших в результате ракетно-минометных обстрелов; учитываются ракеты, упавшие на израильской территории)
2020-й год.
Август. 8 ракет. Пять ракет сбиты системой ПРО. Один раненый.
Июль. 3 ракеты. Одна ракета сбита системой ПРО. Пострадавших нет.
Июнь. 1 ракета. Пострадавших нет, ущерб причинен не был.
Май. 1 ракета. Пострадавших нет, ущерб причинен не был.
Апрель. Ни одного обстрела.
Март. 1 ракета. Пострадавших нет, ущерб причинен не был.
Февраль. 100 ракет. 50 сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.
Январь. 11 ракет. 5 ракет сбиты системой ПРО. Пострадал ребенок.
2019-й год. Около 1300 ракет. Примерно 480 ракет сбиты системой ПРО. 6 погибших, более 70 раненых.
2018-й год. 941 ракета. 200 ракет сбиты системой ПРО. Один погибший, более 60 раненых.
2017-й год. 30 ракет. 7 ракет сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.
2016-й год. 16 ракет. Погибших и раненых нет.
2015-й год. 31 ракета. 2 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.
2014-й год. 3.686 ракет. 807 ракет сбиты системой ПРО. 14 погибших, 169 раненых.
2013-й год. 48 ракет. 3 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.
2012-й год. 2.078 ракет. 520 ракет сбиты системой ПРО. 6 погибших, 107 раненых.
2011-й год. 390 ракет. 34 ракеты были сбиты системой ПРО. 3 погибших, 38 раненых.
2010-й год. Около 100 ракет – 1 погибший, 2 раненых.
2009-й год. Около 570 ракет – 42 раненых.
2008-й год. Около 1.490 ракет – 7 погибших, 162 раненых.
2007-й год. Около 760 ракеты – 2 погибших, 125 раненых.
2006-й год. Около 1.020 ракет – 2 погибших, 36 раненых.
2005-й год. Около 270 ракет – 6 погибших, 26 раненых.
2004-й год. Около 260 ракет – 5 погибших, 46 раненых.
2003-й год. Около 100 ракет – пострадавших нет.
2002-й год. Около 20 ракет – пострадавших нет.
2001-й год. 5 ракет – пострадавших нет.