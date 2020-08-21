"Огненный террор", ракетный обстрел израильской территории из Газы и ответ ЦАХАЛа

В четверг, 20 августа, продолжился запуск "огненных шаров" из сектора Газы. По данным пожарного управления Израиля, в Западном Негеве произошло в течение дня 42 пожара, которые были результатами поджога. Израильская мониторинговая группа, отслеживающая события на границах, сообщала, что большинство возгораний были небольшими и не представляли опасности.

В тушении огня на границе с Газой участвовали пожарные команды управления, пожарные команды фонда "Керен Кайемет Ле-Исраэль", военнослужащие ЦАХАЛа, военнослужащие Управления тылом и добровольцы.

В 21:25 палестинские боевики предприняли первую в этот вечер попытку ракетного обстрела. О ней одним из первых сообщил "Палестинский информационный центр". Израильские военные сообщили, что был зафиксирован запуск двух ракет, которые, по всей видимости, упали на территории сектора Газы.

В 23:16 пресс-служба Армии обороны Израиля передала, что в ответ на запуск "огненных шаров" ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по объектам террористической организации ХАМАС в секторе Газы. Одной из целей атаки стал завод по производству бетона, который использовался при прокладке подземной инфраструктуры террора и наступательных туннелей ХАМАСа.

В 23:29 боевики ХАМАС предприняли повторную попытку запуска ракет в сторону израильской территории. Система "Цева Адом" сработала в кибуцах Кисуфим и кибуц Эйн а-Шлоша, находящихся в Эшколе.

ЦАХАЛ зафиксировал запуск трех ракет. Они были сбиты системой ПВО "Железный купол". В результате обстрела на израильской территории не было пострадавших.

В 00:23 палестинские источники сообщили об еще одной, третьей, попытке запуска ракет в сторону израильской территории. Судя по сообщениям, во время запуска произошел сбой, ракеты упали на территории Газы.

2:31. Cирены, предупреждающие о ракетном обстреле прозвучали в городе Сдерот. Несколько ракет были сбиты "Железным куполом". Осколки ракеты попали в жилой дом. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что три жителя Сдерота нуждались в помощи для выхода из шокового состояния. Кроме того, парамедики оказали первую помощь 52-летней женщине, получившей легкую травму по дороге в бомбоубежище.

Статистика ракетных обстрелов Израиля с территории сектора Газы. 2001-2020 годы

(в статистике учитываются только ракетные обстрелы, но указывается общее число пострадавших в результате ракетно-минометных обстрелов; учитываются ракеты, упавшие на израильской территории)

2020-й год.

Август. 8 ракет. Пять ракет сбиты системой ПРО. Один раненый.

Июль. 3 ракеты. Одна ракета сбита системой ПРО. Пострадавших нет.

Июнь. 1 ракета. Пострадавших нет, ущерб причинен не был.

Май. 1 ракета. Пострадавших нет, ущерб причинен не был.

Апрель. Ни одного обстрела.

Март. 1 ракета. Пострадавших нет, ущерб причинен не был.

Февраль. 100 ракет. 50 сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

Январь. 11 ракет. 5 ракет сбиты системой ПРО. Пострадал ребенок.

2018-й год. 941 ракета. 200 ракет сбиты системой ПРО. Один погибший, более 60 раненых.

2017-й год. 30 ракет. 7 ракет сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2016-й год. 16 ракет. Погибших и раненых нет.

2015-й год. 31 ракета. 2 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2014-й год. 3.686 ракет. 807 ракет сбиты системой ПРО. 14 погибших, 169 раненых.

2013-й год. 48 ракет. 3 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2012-й год. 2.078 ракет. 520 ракет сбиты системой ПРО. 6 погибших, 107 раненых.

2011-й год. 390 ракет. 34 ракеты были сбиты системой ПРО. 3 погибших, 38 раненых.

2010-й год. Около 100 ракет – 1 погибший, 2 раненых.

2009-й год. Около 570 ракет – 42 раненых.

2008-й год. Около 1.490 ракет – 7 погибших, 162 раненых.

2007-й год. Около 760 ракеты – 2 погибших, 125 раненых.

2005-й год. Около 270 ракет – 6 погибших, 26 раненых.

2004-й год. Около 260 ракет – 5 погибших, 46 раненых.

2003-й год. Около 100 ракет – пострадавших нет.

2002-й год. Около 20 ракет – пострадавших нет.

2001-й год. 5 ракет – пострадавших нет.