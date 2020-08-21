ЦАХАЛ нанес серию ударов по целям в Газе в ответ на ракетные обстрелы

Рано утром в пятницу, 21 августа, израильские ВВС в третий раз, начиная с вечера четверга, атаковали объекты террористической организации ХАМАС в секторе Газы, в ответ на ракетные обстрелы территории Израиля.

Пресс-служба ЦАХАЛа передает, что в ходе третьей атаки удары были нанесены по целям в южной части сектора Газы, в частности по подземной инфраструктуре ХАМАСа. ЦАХАЛ отмечает, что вечером и минувшей ночью по территории Израиля из Газы были выпущены семь ракет, шесть из них были перехвачены системой ПРО "Железный купол".

В четверг, 20 августа, продолжался запуск "огненных шаров" из сектора Газы. По данным пожарного управления Израиля, в Западном Негеве произошло в течение дня 42 пожара, которые были результатами поджога. Израильская мониторинговая группа, отслеживающая события на границах, сообщала, что большинство возгораний были небольшими и не представляли опасности. В тушении огня на границе с Газой участвовали пожарные команды управления, пожарные команды фонда "Керен Кайемет Ле-Исраэль", военнослужащие ЦАХАЛа, военнослужащие Управления тылом и добровольцы.

Вскоре после этого палестинские источники сообщили о начале атаки ВВС ЦАХАЛа на цели ХАМАСа в районе Хан-Юниса.

В 23:16 пресс-служба Армии обороны Израиля передала, что в ответ на запуск "огненных шаров" ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по объектам террористической организации ХАМАС в секторе Газы. Одной из целей атаки стал завод по производству бетона, который использовался при прокладке подземной инфраструктуры террора и наступательных туннелей ХАМАСа.

В 23:29 боевики ХАМАС предприняли повторную попытку запуска ракет в сторону израильской территории. Система "Цева Адом" сработала в кибуцах Кисуфим и кибуц Эйн а-Шлоша, находящихся в Эшколе.

ЦАХАЛ зафиксировал запуск трех ракет. Они были сбиты системой ПВО "Железный купол". В результате обстрела на израильской территории не было пострадавших.

В 00:23 палестинские источники сообщили об еще одной, третьей, попытке запуска ракет в сторону израильской территории. Судя по сообщениям, во время запуска произошел сбой, ракеты упали на территории Газы.

Палестинские источники сообщают, что ВВС ЦАХАЛа вновь атакуют цели на территории сектора Газы. Пресс-служба ЦАХАЛа передала, что в ответ на ракетный обстрел израильской территории, осуществленный вечером 20 августа, ВВС ЦАХАЛа нанесли еще один удар по объектам террора в секторе. Одной из целей - стала мастерская по производству ракет.

Хамасовский "Палестинский информационный центр" сообщает, что израильские ВВС минувшей ночью атаковали позиции боевиков в районе Хан-Юниса, в южной части сектора Газы. По данным ПИЦ, было осуществлено четыре удара по объекту "Бригад Изаддина аль-Касама" в этом районе.

Более подробную информацию публикует агентство Safa из Газы. По сведениям этого агентства, сначала израильские ВВС атаковали позиции боевиков ХАМАСа в районе Аль-Мухаррат к северо-западу от Хан-Юниса, выпустив не менее шести ракет в течение получаса. В результате атаки был причинен существенный ущерб военному объекту, пострадали и соседние дома мирных граждан, хотя раненых не было. Затем, после очередного запуска ракеты из Газы, израильский беспилотный самолет выпустил ракету по объекту боевиков к западу от Бейт-Лахии, на севере сектора. Потом по той же цели боевые самолеты выпустили еще две ракеты.

Около 6 утра ВВС ЦАХАЛа атаковали новые цели в Газе.

(в статистике учитываются только ракетные обстрелы, но указывается общее число пострадавших в результате ракетно-минометных обстрелов; учитываются ракеты, упавшие на израильской территории)

2020-й год.

Август. 15 ракет. Восемь ракет сбиты системой ПРО. Один раненый.

Июль. 3 ракеты. Одна ракета сбита системой ПРО. Пострадавших нет.

Июнь. 1 ракета. Пострадавших нет, ущерб причинен не был.

Май. 1 ракета. Пострадавших нет, ущерб причинен не был.

Апрель. Ни одного обстрела.

Март. 1 ракета. Пострадавших нет, ущерб причинен не был.

Февраль. 100 ракет. 50 сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

Январь. 11 ракет. 5 ракет сбиты системой ПРО. Пострадал ребенок.

2019-й год. Около 1300 ракет. Примерно 480 ракет сбиты системой ПРО. 6 погибших, более 70 раненых.

2018-й год. 941 ракета. 200 ракет сбиты системой ПРО. Один погибший, более 60 раненых.

2017-й год. 30 ракет. 7 ракет сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2015-й год. 31 ракета. 2 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2014-й год. 3.686 ракет. 807 ракет сбиты системой ПРО. 14 погибших, 169 раненых.

2013-й год. 48 ракет. 3 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2012-й год. 2.078 ракет. 520 ракет сбиты системой ПРО. 6 погибших, 107 раненых.

2011-й год. 390 ракет. 34 ракеты были сбиты системой ПРО. 3 погибших, 38 раненых.

2010-й год. Около 100 ракет – 1 погибший, 2 раненых.

2009-й год. Около 570 ракет – 42 раненых.

2008-й год. Около 1.490 ракет – 7 погибших, 162 раненых.

2007-й год. Около 760 ракеты – 2 погибших, 125 раненых.

2006-й год. Около 1.020 ракет – 2 погибших, 36 раненых.

2005-й год. Около 270 ракет – 6 погибших, 26 раненых.

2004-й год. Около 260 ракет – 5 погибших, 46 раненых.

2003-й год. Около 100 ракет – пострадавших нет.

2001-й год. 5 ракет – пострадавших нет.