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NEWSru.co.il :: Ближний Восток21 июля 2020 г., 00:35

Сирия сообщила о раненых в результате атаки ВВС ЦАХАЛа на цели возле Дамаска

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Сирия сообщила о раненых в результате атаки ВВС ЦАХАЛа на цели возле Дамаска

Вечером 20 июля была осуществлена атака с воздуха на военные объекты в районе Дамаска. Жители сирийской столицы сообщали, что слышали не менее четырех взрывов. Взрывы были также слышны в израильских населенных пунктах на Голанах.

Сирия приписывает эту атакую Израилю. В министерстве обороны Сирии официальному информационному агентству SANA сообщили, что в 21:48 с израильских самолетов, находившихся над Голанскими высотами, было запущено несколько ракет в сторону цели к югу от Дамаска. ПВО САР сбили большинство из них.

Согласно военному источнику, в результате атаки были ранены семь военнослужащих и причинен материальный ущерб.


По информации мониторинговой группы The Syrian Observatory for Human Rights, удары были нанесены по военным объектам сирийской армии, а также по объектам проиранской милиции.

Телеканал Halab Today, ассоциированный с оппозицией, передал, что одна из целей атаки находилась на территории международного аэропорта Дамаска, другая - в городе Аль-Касва, в 40 км от границы с Израилем.

Мониторинговая группа Intel Air & Sea, отслеживающая вооруженные столкновения на Ближнем Востоке, передала, что одна из ракет сирийских ПВО упала и взорвалась на территории Иордании.

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что она не комментирует публикации в иностранных СМИ.

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// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 20 июля 2020
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