Сирия сообщила о раненых в результате атаки ВВС ЦАХАЛа на цели возле Дамаска

Вечером 20 июля была осуществлена атака с воздуха на военные объекты в районе Дамаска. Жители сирийской столицы сообщали, что слышали не менее четырех взрывов. Взрывы были также слышны в израильских населенных пунктах на Голанах.

Сирия приписывает эту атакую Израилю. В министерстве обороны Сирии официальному информационному агентству SANA сообщили, что в 21:48 с израильских самолетов, находившихся над Голанскими высотами, было запущено несколько ракет в сторону цели к югу от Дамаска. ПВО САР сбили большинство из них.

Согласно военному источнику, в результате атаки были ранены семь военнослужащих и причинен материальный ущерб.

Телеканал Halab Today, ассоциированный с оппозицией, передал, что одна из целей атаки находилась на территории международного аэропорта Дамаска, другая - в городе Аль-Касва, в 40 км от границы с Израилем.

Мониторинговая группа Intel Air & Sea, отслеживающая вооруженные столкновения на Ближнем Востоке, передала, что одна из ракет сирийских ПВО упала и взорвалась на территории Иордании.

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что она не комментирует публикации в иностранных СМИ.