Reuters: в ПА задержаны сторонники Дахлана, которого подозревают в содействии диалогу между Израилем и ОАЭ

Силы безопасности Палестинской автономии 21 сентября задержали семерых сторонников оппозиционера Мухаммада Дахлана, которого подозревают в содействии достижению соглашения о нормализации между ОАЭ и Израилем, сообщает агентство Reuters со ссылкой на Имада Мохсена, представляющего фракцию Дахлана в движении ФАТХ.

Среди задержанных Хайтам аль-Халаби и Салим Абу Сафиа – влиятельные сторонники Дахлана. Их арестовали в деревне Халаби (неподалеку от Шхема).

По словам Мохсена, речь идет о "политически мотивированных" действиях спецслужб администрации ПА под руководством Махмуда Аббаса.

Министерство внутренних дел ПА отказалось комментировать эту информацию.

Отметим, что Мухаммад Дахлан не раз публично критиковал арабские режимы, выражавшие готовность к диалогу с Израилем до урегулирования палестино-израильского конфликта. Однако он воздержался от критики властей ОАЭ или Бахрейна после того, как стало известно о нормализации отношений этих стран с Израилем.

Мухаммад Дахлан. Краткая справка

59-летний Мухаммад Дахлан, уроженец Хан Юниса (юг сектора Газы), считается одним из наиболее серьезных политических противников Аббаса в ФАТХе, хотя и многие годы вынужден проживать за пределами ПА.

В 1981-м он был одним из создателей экстремистского молодежного движения "Шабиба" (вместе с Маруаном Баргути), изучал менеджмент в Исламском университете Газы; владеет арабским и ивритом.

В 1981-м был арестован израильскими спецслужбами, приговорен к 5 годам тюремного заключения; в 1988-м был выслан в Иорданию, затем – уже в Тунисе – вступил в Организацию Освобождения Палестины и партию ФАТХ, был одним из координаторов ООП по организации "интифады"; вернулся в сектор Газы в 1994-м году (после подписания "соглашений Осло").

По данным израильских спецслужб, был причастен к организации террористического нападения на школьный автобус в секторе Газы в ноябре 2000 года. Сам неоднократно отрицал свою причастность к этому теракту.

Имел чин полковника полиции, возглавлял превентивную службу безопасности в секторе Газы (1997-2002). Был лишен должности личным указом Арафата.

Позже, в апреле 2003-го, по настоянию Махмуда Аббаса, был назначен на должность министра безопасности. В августе 2003 ушел в отставку.

Через три месяца после смерти Арафата, в феврале 2005 года, был приведен к присяге в качестве министра по гражданским делам. В марте того же года был назначен координатором процесса размежевания с Израилем в секторе Газы.

В 2006-м был избран депутатом парламента от Хан Юниса, но победивший на выборах ХАМАС не предложил никакого правительственного поста Дахлану.

В 2007-м, после захвата ХАМАСом власти в Газе, Дахлан был вынужден покинуть сектор и переехать в Рамаллу. В руководстве ФАТХа его обвиняли в том, что он "сдал Газу" ХАМАСу.

Под давлением США Аббас был вынужден включить Дахлана в состав руководства партии ФАТХ (в Вашингтоне тогда рассматривали Дахлана в качестве подходящего преемника Аббаса).

После того, как Дахлан покинул ПА, в палестинских СМИ о нем публиковалось множество негативных материалов. Его представляли и главным коррупционером, и израильским шпионом, и пособником террористов.

В октябре 2018-го новостной сайт Buzzfeed писал, что ветеран французского Иностранного легиона гражданин Израиля Авраам Голан, обладающий также паспортом США, и Мухаммад Дахлан объединились для создания частного специального подразделения на службе Объединенных Арабских Эмиратов. Как утверждалось, Голан и Дахлан создали команду из 12 ветеранов спецподразделений различных стран, включая выходцев из американских "Зеленых беретов" и "Морских котиков" и из Иностранного легиона. Перед командой, получавшей 1,5 миллиона долларов в месяц плюс бонусы за выполнение заданий, была поставлена задача провести серию ликвидаций на территории Йемена.

В ноябре 2018 года турецкая газета Yeni Safak утверждала, что Дахлан был одним из организаторов убийства саудовского оппозиционера Джамаля Хашогги в Стамбуле. Более того, это издание называло Мухаммада Дахлана "главным убийцей на службе наследника престола Объединенных Арабских Эмиратов". В ноябре 2019-го власти Турции включили Дахлана в "красный" список террористов, содержащий имена наиболее разыскиваемых преступников, представляющих угрозу для национальной безопасности Турции. Мухаммад Дахлан обвиняется Анкарой в принадлежности к "террористической группировке Фетхуллы" (FETO), которая, как утверждают власти, несет ответственность за путч 2016 года.





