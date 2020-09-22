"Хизбалла" утверждает, что на юге Ливана взорвались израильские снаряды и мины

Спустя четыре часа после взрыва в районе населенного пункта Айн Кана, в 50 километрах к югу от Бейрута, по-прежнему нет официальной информации о произошедшем. Выпуски новостей на ливанских телеканалах начинаются с пожаров на границе с Израилем, о взрыве упоминается вскользь.

Сразу после взрыва территория была оцеплена боевиками "Хизбаллы". При этом принадлежащий террористической группировке телеканал "Аль-Манар" передал, что на объект были допущены ливанские военные, которое участвуют в расследовании инцидента.

Вскоре после взрыва информационное агентство Reuters написало, что взрыв произошел на складе с оружием "Хизбаллы" в результате "технической ошибки". Представители террористической группировки это опровергают. Они утверждают, что речь идет о складе, на который свозились во время очистки территории неразорвавшиеся израильские снаряды и мины, оставшиеся после Второй Ливанской войны.

Вместе с тем телеканал "Аль-Джадид" передал, что взрыв, по всей видимости, произошел в цехе по производству взрывчатых веществ.

Официальное информационное агентство Ливана NNA сообщало, что во время взрыва на объекте не было людей. Это косвенно подтверждают парамедики службы скорой помощи "Красного полумесяца". По их словам, в результате инцидента не было ни погибших, ни раненых.

В ливанском сегменте "твиттера" выложены десятки фотографий, на которых запечатлен взрыв.

#فيديو | انفجار قرب بلدة عين قانا في إقليم التفاح pic.twitter.com/vaeGdYfqEx – khalil nasrallah (@khalilnasrallah) September 22, 2020