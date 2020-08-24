Власти ОАЭ отменили "торжественную встречу" с послами Израиля и США при ООН

Встреча между постпредами ОАЭ, Израиля и США при ООН, которая должна была состояться в прошлую пятницу в Нью-Йорке, была отменена по инициативе эмиратов.

Израильский сайт Walla News утверждает, что причиной ее отмены стало разочарование властей ОАЭ заявлениями Нетаниягу о том, что пункта о снятии эмбарго на поставки современного оружия в ООН не было в соглашении о нормализации отношений между Иерусалимом и Абу-Даби.

В публикации Walla News отмечается, что информация была получена из трех источников, которые подтвердили, что публичное заявление Биньямина Нетаниягу о том, что он против продажи эмиратам самолетов F-35, возмутило Абу-Даби.