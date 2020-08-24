Власти ОАЭ отменили "торжественную встречу" с послами Израиля и США при ООН
Встреча между постпредами ОАЭ, Израиля и США при ООН, которая должна была состояться в прошлую пятницу в Нью-Йорке, была отменена по инициативе эмиратов.
Израильский сайт Walla News утверждает, что причиной ее отмены стало разочарование властей ОАЭ заявлениями Нетаниягу о том, что пункта о снятии эмбарго на поставки современного оружия в ООН не было в соглашении о нормализации отношений между Иерусалимом и Абу-Даби.
В публикации Walla News отмечается, что информация была получена из трех источников, которые подтвердили, что публичное заявление Биньямина Нетаниягу о том, что он против продажи эмиратам самолетов F-35, возмутило Абу-Даби.
Организацией встречи между представителями трех стран занималась Келли Крафт, постоянный представитель США при ООН. Встреча должны была проходить в присутствии журналистов и ознаменовать новую эпоху на Ближнем Востоке. Все стороны уже изъявили готовность принять в ней участие, когда представители ОАЭ уведомили Белый дом, что встреча отменяется до изменения ситуации.