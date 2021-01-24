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NEWSru.co.il :: Ближний Восток24 января 2021 г., 10:45

США разместят "Железный купол" в государствах Персидского залива

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США разместят "Железный купол" в государствах Персидского залива

США намерены разместить полученные ими батареи израильской системы противоракетной обороны "Железный купол" в районе Персидского залива. Информация о том, в каких именно странах будут установлены батареи ПРО, сохраняется в тайне, отмечает "Гаарец".

Договор о поставках батарей был подписан осенью 2019 года. Согласно публикациям СМИ, за две батареи и 240 противоракет американская сторона заплатила 373 миллиона долларов. О полной реализации соглашения было сообщено в начале января 2021 года.


"Поставки стали еще одним свидетельством тесных связей министерств обороны Израиля и США, эффективности этой разработки в противостоянии различным угрозам и технологического уровня израильской промышленности. Я уверен, что система поможет защитить американских военнослужащих ", - заявил тогда министр обороны Бени Ганц.

В ближайшие месяцы RAFAEL и американская компания Raytheon намерены создать в США линию по производству перехватчиков для "Железного купола". Сами батареи будут по-прежнему производиться в Израиле.

Добавим, что и государства, подписавшие с Израилем соглашения о нормализации, проявляют большой интерес к израильской разработке. Их планируется использовать для защиты от обстрелов населенных пунктов, военных баз и стратегических объектов.

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