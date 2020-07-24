ЦАХАЛ: вертолеты Армии обороны Израиля атаковали несколько военных объектов на юге Сирии

В пятницу, 24 июля, около 23:30, пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что боевые вертолеты ЦАХАЛа атаковали несколько военных объектов на юге Сирии в ответ на обстрел Голанских высот с этой территории, зафиксированный ранее.

В сообщении сказано, что среди целей, атакованных ВВС ЦАХАЛа, был ряд наблюдательных постов, оборудованных средствами, предназначенными для сбора разведданных.

Армия обороны Израиля отмечает, что ответственность за обстрел Голанских высот несет сирийский режим.

Около полудня 24 июля на сирийской территории недалеко от границы с Израилем напротив друзского поселка Мадждаль-Шамс прогремели взрывы. В результате попадания осколков на израильскую территорию был нанесен ущерб зданию и автомобилю. Военные заявляли, что речь идет о падении сирийских снарядов ПВО при попытке поразить израильский летательный аппарат.