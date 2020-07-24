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NEWSru.co.il :: Ближний Восток24 июля 2020 г., 23:50

ЦАХАЛ: вертолеты Армии обороны Израиля атаковали несколько военных объектов на юге Сирии

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ЦАХАЛ: вертолеты Армии обороны Израиля атаковали несколько военных объектов на юге Сирии

В пятницу, 24 июля, около 23:30, пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что боевые вертолеты ЦАХАЛа атаковали несколько военных объектов на юге Сирии в ответ на обстрел Голанских высот с этой территории, зафиксированный ранее.

В сообщении сказано, что среди целей, атакованных ВВС ЦАХАЛа, был ряд наблюдательных постов, оборудованных средствами, предназначенными для сбора разведданных.

Армия обороны Израиля отмечает, что ответственность за обстрел Голанских высот несет сирийский режим.


Сирийское государственное агентство SANA передает, что в 23:00 израильские военные атаковали три наблюдательных поста в районе Кунейтры. Сообщается о двух раненых и возникшем лесном пожаре. Государственное телевидение Сирии заявило, что удары были нанесены по целям в районах Хадара и Айн ат-Тины в мухафазе Кунейтра.

Около полудня 24 июля на сирийской территории недалеко от границы с Израилем напротив друзского поселка Мадждаль-Шамс прогремели взрывы. В результате попадания осколков на израильскую территорию был нанесен ущерб зданию и автомобилю. Военные заявляли, что речь идет о падении сирийских снарядов ПВО при попытке поразить израильский летательный аппарат.

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