ЦАХАЛ нанес удары по объектам ХАМАСа в секторе Газы. Подробности

В 4:58 утра во вторник, 25 августа, пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что израильская авиация и танки нанесли удары по целям в южной части сектора Газы, атаковав подземную инфраструктуру боевиков террористической организации ХАМАС.

Удары были нанесены в ответ на враждебную деятельность с территории Газы. 24 августа из сектора были выпущены десятки связок воздушных шаров с привязанными к ним взрывными и зажигательными устройствами, в результате их приземления на израильской территории возникли не менее 36 полевых пожаров.

Власти Израиля возлагают на ХАМАС, контролирующий Газу, ответственность за любую враждебную деятельность с территории сектора.