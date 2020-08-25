Иерусалим:
22 - 30°
Тель-Авив:
25 - 30°
Эйлат:
28 - 40°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Ближний Восток25 августа 2020 г., 04:59

ЦАХАЛ нанес удары по объектам ХАМАСа в секторе Газы. Подробности

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото

В 4:58 утра во вторник, 25 августа, пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что израильская авиация и танки нанесли удары по целям в южной части сектора Газы, атаковав подземную инфраструктуру боевиков террористической организации ХАМАС.

Удары были нанесены в ответ на враждебную деятельность с территории Газы. 24 августа из сектора были выпущены десятки связок воздушных шаров с привязанными к ним взрывными и зажигательными устройствами, в результате их приземления на израильской территории возникли не менее 36 полевых пожаров.

Власти Израиля возлагают на ХАМАС, контролирующий Газу, ответственность за любую враждебную деятельность с территории сектора.


Агентство Safa, офис которого находится в Газе, передает: сначала беспилотный самолет выпустил ракету по цели около разрушенного аэропорта Газы к востоку от Рафаха, через несколько минут ту же цель атаковали боевые самолеты, затем танки обстреляли наблюдательные пункты в районе Карм Абу-Муаммар недалеко от объекта Суфа, к в северо-востоку от Рафаха, и к востоку от города Аль-Фухари, к юго-востоку от Хан-Юниса. Причинен значительный материальный ущерб, сведений о пострадавших не поступало.

facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 25 августа 2020
"Исламский джихад" подтвердил, что в результате "инцидента" убиты четверо боевиков "Бригад Аль-Кудса"

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

07:54 ХАМАС объявил о комендантском часе на фоне вспышки коронавируса в Газе и обратился в ВОЗ
05:59 "Исламский джихад" подтвердил, что в результате "инцидента" убиты четверо боевиков "Бригад Аль-Кудса"
04:59 ЦАХАЛ нанес удары по объектам ХАМАСа в секторе Газы. Подробности
00:30 Двое боевиков "Исламского джихада" погибли при подготовке ракеты к запуску
23:22 Источники в Израиле: ВВС ЦАХАЛа не имеет отношения к взрыву в Газе
22:22 Палестинские СМИ: самолеты ЦАХАЛа наносят удары по целям в Газе, есть раненые
20:03 Власти ОАЭ отменили "торжественную встречу" с послами Израиля и США при ООН
18:44 Террористы Газы угрожают использовать "для защиты рыбаков" свой морской спецназ
16:01 Кувейт восстановит элеватор в порту Бейрута
15:26 Украинский лайнер: родственники погибших обвиняют Иран в "смехотворной дезинформации"
...