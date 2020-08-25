ЦАХАЛ нанес удары по объектам ХАМАСа в секторе Газы. Подробности
В 4:58 утра во вторник, 25 августа, пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что израильская авиация и танки нанесли удары по целям в южной части сектора Газы, атаковав подземную инфраструктуру боевиков террористической организации ХАМАС.
Удары были нанесены в ответ на враждебную деятельность с территории Газы. 24 августа из сектора были выпущены десятки связок воздушных шаров с привязанными к ним взрывными и зажигательными устройствами, в результате их приземления на израильской территории возникли не менее 36 полевых пожаров.
Власти Израиля возлагают на ХАМАС, контролирующий Газу, ответственность за любую враждебную деятельность с территории сектора.
Агентство Safa, офис которого находится в Газе, передает: сначала беспилотный самолет выпустил ракету по цели около разрушенного аэропорта Газы к востоку от Рафаха, через несколько минут ту же цель атаковали боевые самолеты, затем танки обстреляли наблюдательные пункты в районе Карм Абу-Муаммар недалеко от объекта Суфа, к в северо-востоку от Рафаха, и к востоку от города Аль-Фухари, к юго-востоку от Хан-Юниса. Причинен значительный материальный ущерб, сведений о пострадавших не поступало.
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 25 августа 2020
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