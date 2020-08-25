ХАМАС объявил о комендантском часе на фоне вспышки коронавируса в Газе и обратился в ВОЗ

В ночь на вторник, 25 августа, руководство террористической организации "Исламское движение сопротивления" (ХАМАС), контролирующее сектор Газы, направило обращение во Всемирную организацию здравоохранения просьбу о помощи и доставке медицинского оборудования в Газу.

Обращение в ВОЗ было подано после пресс-конференции руководства ХАМАСа, на которой было объявлено о выявлении четырех новых случаев заражения коронавирусом в лагере беженцев Магази, в центральной части сектора Газы. Заразились члены одной семьи, источник заражения выясняется.

Это первый случай выявления заражения коронавирусом в Газе за пределами центров, в которых содержались люди, у которых был выявлен коронавирус после возвращения из Египта.