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NEWSru.co.il :: Ближний Восток25 августа 2020 г., 07:54

ХАМАС объявил о комендантском часе на фоне вспышки коронавируса в Газе и обратился в ВОЗ

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
ХАМАС объявил о комендантском часе на фоне вспышки коронавируса в Газе и обратился в ВОЗ

В ночь на вторник, 25 августа, руководство террористической организации "Исламское движение сопротивления" (ХАМАС), контролирующее сектор Газы, направило обращение во Всемирную организацию здравоохранения просьбу о помощи и доставке медицинского оборудования в Газу.

Обращение в ВОЗ было подано после пресс-конференции руководства ХАМАСа, на которой было объявлено о выявлении четырех новых случаев заражения коронавирусом в лагере беженцев Магази, в центральной части сектора Газы. Заразились члены одной семьи, источник заражения выясняется.

Это первый случай выявления заражения коронавирусом в Газе за пределами центров, в которых содержались люди, у которых был выявлен коронавирус после возвращения из Египта.


В этой связи ХАМАС объявил о введении полного комендантского часа во всех мухафазах сектора, включая приостановку работы и прекращение работы на всех объектах в течение 48 часов. На этот период закрыты образовательные учреждения, мечети, рынки, залы торжеств, клубы и другие места общественных собраний.

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