Опубликованы снимки израильского спутника "Офек-16": сирийская Пальмира из космоса. Фото, видео

Во вторник, 25 августа, министерство обороны Израиля и компания "Израильская авиационная промышленность" впервые представили ряд снимков, сделанных над Сирией спутником-шпионом "Офек-16".

На разрешенных к публикации снимках показано нынешнее состояние объекта всемирного наследия Пальмира (Тадмор).

Спутник "Офек-16" был запущен с космодрома на базе "Пальмахим" 6 июля и выведен на орбиту ракетой-носителем "Шавит". Он оснащен новейшей оптической аппаратурой, разработанной компанией Elbit Systems.

Начиная с 14 июля, этот спутник регулярно передает изображения на Землю.

Судя по всему, одной из основных зон регулярного наблюдения для "Офек-16" является Сирия.

ФОТО

Древняя Пальмира

- до оккупации "Исламским государством"

- после оккупации "Исламским государством" (по состоянию на весну 2016 года)

Первая оккупация древней Пальмиры боевиками "Исламского государства" длилась около 10 месяцев (с 21 мая 2015 по 27 марта 2016 года). Разграбление музея Пальмиры началось еще в мае 2015-го. На территории древнего города исламисты казнили противников нового режима, местом массовых казней стал античный театр. В июне 2015-го началось минирование древнего города, тогда же были взорваны гробницы мусульманских проповедников (согласно доктрине ИГ, поклонение могилам противоречит исламу). В июле кувалдами были разбиты шесть древних статуй. В августе палач ИГ обезглавил 82-летнего директора архитектурно-исторического комплекса Пальмира Халеда Асаада – сирийского археолога с мировым именем, автора множества научных работ, изучавшего этот памятник античной архитектуры около 50 лет. Вскоре после этого были взорваны храм Баалшамина и храм Бэла. В сентябре 2015-го были уничтожены три древних башни, представлявшие собой усыпальницы представителей местной знати, построенные в I-II веках нашей эры. В октябре боевики взорвали античную Триумфальную арку. Поступали сообщения, что в ряде случаев исламисты взрывами памятники древней архитектуры вместе с людьми, приговоренными к казни.

11-12 декабря 2016 года после ожесточенных боев "Исламское государство" вновь установило контроль над Пальмирой. Исламистами были опубликованы кадры видеозаписей, свидетельствовавшие, что российские, иранские и сирийские военные отступали в панике, оставляя вооружения и личные вещи.

В января 2017-го начался второй этап разрушения памятников Пальмиры боевиками ИГ.

Однако к весне 2017-го боевики ИГ вновь были выбиты из Пальмиры российскими и сирийскими военными.

В 2018-2020 годах неоднократно сообщалось об активности проиранских боевиков, в частности "Хизбаллы", в районе Пальмиры.