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NEWSru.co.il :: Ближний Восток25 января 2021 г., 09:32

В ОАЭ открылось посольство Израиля

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В ОАЭ открылось посольство Израиля

В Абу Даби начало работу первое в истории посольство Израиля. Как ожидается, торжественная церемония открытия состоится в начале февраля, когда в Объединенные Арабские Эмираты прибудет с визитом глава правительства Израиля Биньямин Нетаниягу.

Возглавляет дипломатическую миссию бывший посол в Турции Эйтан Наэ. Он находится в ранге временного поверенного и будет выполнять функции посла, пока Израиль не назначит в ОАЭ своего постоянного представителя. Это произойдет только после формирования нового правительства.

Министерство иностранных дел Израиля сообщило, что новое посольство займется развитием всего комплекса отношений между двумя странами – политических, экономических, научных и т.д. Еще одной задачей дипломатов станет предоставление услуг находящимся в ОАЭ израильтянам.


24 января правительство Объединенных Арабских Эмиратов утвердило решение об открытии посольства ОАЭ в Израиле. Как и большинство других дипломатических миссий, оно будет располагаться в Тель-Авиве.

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