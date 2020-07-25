ООН – "Хизбалле": Израиль не собирался ликвидировать боевика Али Камаля Махсана

В субботу, 25 июля, ливанский телеканал "Аль-Маядин" со ссылкой на собственные источники сообщил: ООН передала руководству "Хизбаллы" послание Израиля, в котором утверждается, что Израиль не собирался ликвидировать боевика шиитской террористической организации Али Камаля Махсана, погибшего 20 июля во время атаки с воздуха на военные объекты в окрестностях Дамаска. Ранее шейх Насралла заявлял, что "Хизбалла" не оставит без ответа гибель ни одного из своих "братьев".

По данным телеканала, в специальном сообщении Организации Объединенных Наций подчеркивается, что Израиль заранее предупредил "Хизбаллу" о готовящейся атаке и, следовательно, не мог предполагать, что в момент удара Али Камаль Махсан находится в опасной зоне. "Аль –Маядин" утверждает, что "Хизбалла" удовлетворена этим объяснением; реагировать же на какие-любо угрозы со стороны Израиля она отказывается.

В сообщении было сказано, что среди целей, атакованных ВВС ЦАХАЛа, был ряд наблюдательных постов, оборудованных средствами, предназначенными для сбора разведданных.

Сирийское государственное агентство SANA передало, что в 23:00 израильские военные атаковали три наблюдательных поста в районе Кунейтры. Сообщается о двух раненых и возникшем лесном пожаре. Государственное телевидение Сирии заявило, что удары были нанесены по целям в районах Хадара и Айн ат-Тины в мухафазе Кунейтра.

Около полудня 24 июля на сирийской территории недалеко от границы с Израилем напротив друзского поселка Мадждаль-Шамс прогремели взрывы. В результате попадания осколков на израильскую территорию был нанесен ущерб зданию и автомобилю. Военные заявляли, что речь идет о падении сирийских снарядов ПВО при попытке поразить израильский летательный аппарат.