Боевики ХАМАСа: решение Израиля об аннексии – объявление войны

В четверг, 25 июня, представитель "Бригад Изаддина аль-Касама" (военного крыла террористической организации ХАМАС), известный как Абу Убайда, заявил: "Сопротивление рассматривает решение (Израиля) аннексировать Западный берег и долину реки Иордан как объявление войны нашему народу".

Это заявление Абу Убайды цитируют многие арабские СМИ, в частности агентство Safa.

Представитель террористов угрожает: "Сопротивление заставит врага кусать пальцы от раскаяние за это греховное решение".

При этом "приоритетом сопротивления" Абу Убайда назвал деятельность, посвященную новой сделке с "врагом" по "обмену заключенными".