Боевики ХАМАСа: решение Израиля об аннексии – объявление войны
В четверг, 25 июня, представитель "Бригад Изаддина аль-Касама" (военного крыла террористической организации ХАМАС), известный как Абу Убайда, заявил: "Сопротивление рассматривает решение (Израиля) аннексировать Западный берег и долину реки Иордан как объявление войны нашему народу".
Это заявление Абу Убайды цитируют многие арабские СМИ, в частности агентство Safa.
Представитель террористов угрожает: "Сопротивление заставит врага кусать пальцы от раскаяние за это греховное решение".
При этом "приоритетом сопротивления" Абу Убайда назвал деятельность, посвященную новой сделке с "врагом" по "обмену заключенными".
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// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 25 июня 2020
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