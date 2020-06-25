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NEWSru.co.il :: Ближний Восток25 июня 2020 г., 14:47

Боевики ХАМАСа: решение Израиля об аннексии – объявление войны

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Боевики ХАМАСа: решение Израиля об аннексии – объявление войны

В четверг, 25 июня, представитель "Бригад Изаддина аль-Касама" (военного крыла террористической организации ХАМАС), известный как Абу Убайда, заявил: "Сопротивление рассматривает решение (Израиля) аннексировать Западный берег и долину реки Иордан как объявление войны нашему народу".

Это заявление Абу Убайды цитируют многие арабские СМИ, в частности агентство Safa.

Представитель террористов угрожает: "Сопротивление заставит врага кусать пальцы от раскаяние за это греховное решение".


При этом "приоритетом сопротивления" Абу Убайда назвал деятельность, посвященную новой сделке с "врагом" по "обмену заключенными".

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