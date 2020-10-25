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NEWSru.co.il :: Ближний Восток25 октября 2020 г., 09:16

Попытка задержания камнеметателя: около Рамаллы погиб 18-летний палестинский араб

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Попытка задержания камнеметателя: в Самарии погиб 18-летний палестинский араб

Рано утром в воскресенье, 25 октября, на дороге между Рамаллой и Шхемом погиб 18-летний Амэр Абд ар-Рахим Сануар из деревни Ятмэ. Агентство Maan со ссылкой на доктора Ахмада аль-Битауи пишет, что этот человек был "забит прикладами" израильскими солдатами.

В ответ на запрос редакции NEWSru.co.il пресс-служба ЦАХАЛа сообщила следующее: "В ходе беспорядков, имевших место в ночные часы в деревне Тармус Айя на территории регионального совета Биньямин, палестинские арабы бросали камни в автомобили с израильскими номерными знаками. Солдаты ЦАХАЛа прибыли на место происшествия. Участники беспорядков попытались скрыться, не на автомобиле, а бегом (ранее СМИ со ссылкой на военных сообщали о попытке подозреваемых скрыться на автомобиле – прим.ред.). Было начато преследование, в ходе которого, один из убегавших, судя по всему, потерял сознание, упал и получил черепно-мозговую травму. Он не был "избит" военнослужащими ЦАХАЛа, к нему не притрагивались до того, как он потерял сознание. После этого ему пытались оказать медицинскую помощь, однако усилия оказались тщетными, и была констатирована смерть".

По данному факту проводится расследование.


Судя по фотографиям, опубликованным на сайте Maan, в багажнике автомобиля подозреваемых лежали фальшивые номерные знаки.



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