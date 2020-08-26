ЦАХАЛ нанес удары по объектам ХАМАСа в секторе Газы
В 4:28 утра в среду, 26 августа, пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что израильская авиация нанесла удары по целям в южной части сектора Газы, атаковав подземную инфраструктуру боевиков террористической организации ХАМАС.
Удары были нанесены в ответ на враждебную деятельность с территории Газы. 25 августа из сектора были выпущены десятки связок воздушных шаров с привязанными к ним взрывными и зажигательными устройствами, в результате их приземления на израильской территории возникли около 40 полевых пожаров.
Власти Израиля возлагают на ХАМАС, контролирующий Газу, ответственность за любую враждебную деятельность с территории сектора.
// NEWSru.co.il // В Израиле // 25 августа 2020
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