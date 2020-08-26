Иерусалим:
21 - 30°
Тель-Авив:
25 - 30°
Эйлат:
29 - 38°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Ближний Восток26 августа 2020 г., 04:29

ЦАХАЛ нанес удары по объектам ХАМАСа в секторе Газы

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
ЦАХАЛ нанес удары по объектам ХАМАСа в секторе Газы

В 4:28 утра в среду, 26 августа, пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что израильская авиация нанесла удары по целям в южной части сектора Газы, атаковав подземную инфраструктуру боевиков террористической организации ХАМАС.

Удары были нанесены в ответ на враждебную деятельность с территории Газы. 25 августа из сектора были выпущены десятки связок воздушных шаров с привязанными к ним взрывными и зажигательными устройствами, в результате их приземления на израильской территории возникли около 40 полевых пожаров.

Власти Израиля возлагают на ХАМАС, контролирующий Газу, ответственность за любую враждебную деятельность с территории сектора.


facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // В Израиле // 25 августа 2020
В Нетивоте "огненный шар" взорвался на игровой площадке, на которой находились дети. Фото
// NEWSru.co.il // В Израиле // 25 августа 2020
"Огненный террор": с утра произошло не менее 39 пожаров на границе с Газой

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

05:34 МИД Турции отверг предупреждение Госдепартамента США, выразившего недовольство встречей Эрдогана и Ханийи
05:06 Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 26 августа
04:29 ЦАХАЛ нанес удары по объектам ХАМАСа в секторе Газы
22:03 Посланник Катара прибыл в сектор Газы с деньгами для "нуждающихся"
16:27 Опубликованы снимки израильского спутника "Офек-16": сирийская Пальмира из космоса. Фото, видео
13:59 Российские военные попали под обстрел при патрулировании в Сирии, ответственность взяли на себя "Чеченские бригады Хаттаба"
13:07 Гендиректор UNESCO посетит Бейрут, пострадавший в результате мощнейшего взрыва
09:31 Посланник Катара вновь прибудет в Газу, несмотря на "комендантский час"
09:16 Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 25 августа
07:54 ХАМАС объявил о комендантском часе на фоне вспышки коронавируса в Газе и обратился в ВОЗ
...