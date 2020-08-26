ЦАХАЛ нанес удары по постам "Хизбаллы" в ответ на обстрел военнослужащих

Рано утром в среду, 26 августа, пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что боевые вертолеты и самолеты атаковали наблюдательные посты террористов "Хизбаллы" возле границы на юге Ливана в ответ на вчерашний обстрел израильских военнослужащих.

В зоне боевых действий были также использованы осветительные ракеты и дымовые снаряды.

Ливанский телеканал "Аль-Маядин", ассоциированный с "Хизбаллой", передает, что минувшей ночью израильские военные выпустили более 30 снарядов по целям в районе между населенными пунктами Хула и Мэйс аль-Джабаль.

ЦАХАЛ также заявляет, что, по состоянию на утро 26 августа, все ограничения для жителей севера Израиля сняты.

Ливан не сообщает о пострадавших в результате израильского обстрела. "Хизбалла" обвиняет Израиль в "подстрекательских" действиях и заявлениях.

Поздно вечером 25 августа около границы с Ливаном были слышны выстрелы и взрывы. Вскоре пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила о "чрезвычайном происшествии в области безопасности" в районе кибуца Манара, на границе с Ливаном. Жители кибуцев Манара, Маргалит, Малкия, Мисгав Ам, Ифтах получили указание не покидать домов. В районе указанных населенных пунктов было запрещено проведение любых работ на открытом пространстве, включая сельскохозяйственные работы. ЦАХАЛ просил жителей находиться недалеко от бомбоубежищ или защищенных от обстрелов комнат. Были перекрыты дороги в указанном районе.