"Взрыв газа" в районе военной базы в иранском Парчине. Подробности

В ночь на 26 июня, примерно в 0:30 по местному времени, к юго-востоку от Тегерана прогремели два мощных взрыва, после чего из иранской столицы можно было наблюдать красное зарево. По данным неофициальных иранских источников, взрыв произошел на территории секретной военной базы Парчин, входящей в список ядерных объектов Ирана, инспектирования которой многие годы безуспешно добивались эксперты из МАГАТЭ.

Официальная версия властей Ирана, по состоянию на утро 26 июня, такова: взорвался резервуар с техническим газом около одного из объектов минобороны Ирана, но к военным объектам это происшествие отношения не имеет. Министерство обороны Ирана утверждает, что в результате этого взрыва никто не погиб.

Агентство Fars со ссылкой на министерство обороны Ирана заявляет: на территории военной базы в Парчине "ситуация совершенно нормальная, в этом районе нет никаких признаков пожара или дыма".

Пресс-служба иранского "Корпуса стражей Исламской революции" передала в СМИ следующее заявление: "Обстоятельства происшествия расследуются. Следует дождаться официальных сообщений, не обращая внимания на слухи, распространяемые иностранными и контрреволюционными СМИ".

Представитель министерства обороны Ирана Дауд Абди утром в пятницу в телевизионном обращении подтвердил, что взрыв технического газа произошел на территории, входящей в охраняемую зону военного объекта в Парчине. Он также заявил, что возгорание взято под контроль. По словам Абди, будет проведено тщательное расследование этого происшествия.

В свою очередь, глава службы безопасности Тегерана заявил, что в связи с этим инцидентом не поступало ни одного обращения в службу скорой помощи, то есть не было не только погибших, но и пострадавших.

Video of the fire / explosion in Tehran pic.twitter.com/dhsS1EbCTA – Intel Air & Sea (@air_intel) June 25, 2020

В 2017 году были опубликованы данные отчета оппозиционного Тегерану "Национального совета сопротивления Ирана" (NCRI) под названием: "Ядерный Иран: непроверенные военные объекты". Заместитель директора вашингтонского офиса NCRI Алиреза Джафарзаде отмечал тогда, что в Иране много лет существуют две ядерные программы – гражданская и военная, причем гражданская программа обеспечивает материально-техническую базу для военной, которая, на самом деле, является центральной для Тегерана. NCRI заявляет, что военную ядерную программу Ирана контролирует "Организация оборонных инноваций и исследований" (SPND), подчиняющаяся Корпусу стражей Исламской революции и состоящая из семи подразделений, каждое из которых отвечает за определенное направление по разработке ядерного оружия. В частности, подразделение, именуемое Центром исследования и развития технологий взрыва (METFAZ), занимается разработками детонаторов ядерной бомбы. По оценке NCRI, военная ядерная программа Ирана не замораживалась в 2015 году, работы по созданию ядерного оружия продолжались на закрытых военных объектах, куда не допускают международные инспекции. Многие объекты находятся под землей и соединены между собой системой туннелей. NCRI называет четыре основные объекта из этой категории: Пажухескаде в военном комплексе в Парчине (30 км к юго-востоку от Тегерана), промзона Нури на территории военного комплекса Ходжир (севернее Парчина), Хафте-Тир в окрестностях Исфахана (400 км к югу от Тегерана) и Санджария (около 30 км к востоку от Тегерана, на берегу реки Джаджруд). В отчете NCRI приведены данные о том, чем занимается каждый из этих центров, а также спутниковые фотографии, на которых показаны военные ядерные объекты. Насколько точна приведенная информация, сказать сложно. Но иранская оппозиция настаивает на том, что международное сообщество должно добиваться тщательной проверки перечисленных объектов.

Операция "Мосада" в Тегеране в январе 2018 года

В ночь на 31 января 2018 года израильские агенты похитили в Тегеране секретные документы, касающиеся ядерной программы Ирана.

Как писало американское издание The New York Times, агенты "Мосада" отключили сигнализацию в здании, вскрыли две двери, взломали 32 сейфа и спустя 6 часов 29 минут покинули объект, унося с собой 50 тысяч секретных документов и 163 компьютерных диска.

Кувейтская газета "Аль-Джарида" утверждала, что ей из информированных источников стали известны подробности операции. В частности, в публикации утверждалось, что "Мосад" вывез похищенные в Иране документы через Азербайджан. В статье говорилось, что около объекта агентов ждали два одинаковых небольших грузовика. В один из них были погружены документы, затем автомобили поехали в разных направлениях, чтобы запутать следы. По версии "Аль-Джариды", участники операции покинули место ее проведения пешком. Только два агента "Мосада" сопровождали автомобиль с иранским ядерным архивом. Груз был оставлен в тайнике недалеко от границы с Азербайджаном. Там его подобрала еще одна группа агентов, не знавшая, о чем именно идет речь. Документы были доставлены в Азербайджан в обход пограничных пунктов, а оттуда на самолете – в Израиль.

30 апреля 2018 года премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу выступил со специальным заявлением в комплексе "Кирия" в Тель-Авиве. Он представил документы, свидетельствующие, по его словам, о том, что Иран лгал, ведя переговоры по венскому соглашению, подписанное ведущими державами с Тегераном. "Речь идет о документах, которые ранее не были представлены мировому сообществу. Речь идет об одном из крупнейших достижений в истории израильской разведки", – сказал израильский премьер. Нетаниягу сообщил, что у Израиля имеются убедительные доказательства того, что Иран обманывает весь мир по поводу своей ядерной программы, и эти документы были переданы США и другим странам Запада. "После подписания ядерного соглашения, Иран прикладывал большие усилия для того, чтобы скрыть свою ядерную программу. Тегеран перевез в секретное место свой архив. Лишь несколько человек знали о том, где он находится. Несколько недель назад Израилю удалось получить полтонны документов из этого архива – 55 тысяч документов и фотографий и еще 55 тысяч файлов на 183 дисках... Эти документы свидетельствуют, что Иран лгал, чтобы добиться от мирового сообщества соглашения и снятия санкций", – заявил Нетаниягу. По словам Нетаниягу, Иран предпринял значительные усилия, чтобы скрыть доказательства наличия в Исламской республике секретной военной программы после подписания "ядерной сделки", и в 2017 году спрятал архив в тайном месте в Тегеране, которое выглядело "как ветхий склад". "Немногие иранцы знали о том, где это место, очень немногие. И еще несколько израильтян", – сказал израильский премьер. Глава правительства сказал также: "Публикуя эти документы, Израиль делает большую услугу не только себе, но и всему региону. Через несколько дней президент США Дональд Трамп должен принять решение по поводу соглашения с Ираном. Я надеюсь, что он примет решение, правильное для Израиля, для США и для безопасности всего мира". "Не мне напоминать вам, что Иран постоянно увеличивает радиус действия своих баллистических ракет, которые могут достичь не только Тель-Авива, но и Эр-Риада и Москвы", – подчеркнул израильский премьер.

Вскоре после окончания пресс-конференции в Тель-Авиве, президент США Дональд Трамп выступил с заявлением, назвав неприемлемой ситуацию вокруг ядерной программы Ирана. Он сказал, что данные, представленные Израилем, доказывают, что его беспокойство по поводу соглашения с Ираном не было безосновательными. Как сообщает CNN, это заявление было сделано во время совместной пресс-конференции Дональда Трампа с нигерийским лидером Мухаммаду Бухари в Белом доме. "Через семь лет срок соглашения истечет, и Иран сможет двигаться дальше и заполучить ядерное оружие. Это неприемлемо. Семь лет – это уже завтра. Мы не можем этого допустить. В любом случае, то, что сделал Израиль сегодня на пресс-конференции, это было правильным шагом", – сказал Трамп. Глава Белого дома также добавил, что выход США из ядерного соглашения может послужить хорошим уроком для Северной Кореи. Вскоре после этого Дональд Трамп сообщил, что США выходят из "ядерной сделки". Вскоре после выхода из сделки США ужесточили санкции против Ирана.





