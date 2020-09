"Взрыв газа" в районе военной базы в иранском Парчине. Подробности

В ночь на 26 июня, примерно в 0:30 по местному времени, к юго-востоку от Тегерана прогремели два мощных взрыва, после чего из иранской столицы можно было наблюдать красное зарево. По данным неофициальных иранских источников, взрыв произошел на территории секретной военной базы Парчин, входящей в список ядерных объектов Ирана, инспектирования которой многие годы безуспешно добивались эксперты из МАГАТЭ.

Официальная версия властей Ирана, по состоянию на утро 26 июня, такова: взорвался резервуар с техническим газом около одного из объектов минобороны Ирана, но к военным объектам это происшествие отношения не имеет. Министерство обороны Ирана утверждает, что в результате этого взрыва никто не погиб.

Агентство Fars со ссылкой на министерство обороны Ирана заявляет: на территории военной базы в Парчине "ситуация совершенно нормальная, в этом районе нет никаких признаков пожара или дыма".

Пресс-служба иранского "Корпуса стражей Исламской революции" передала в СМИ следующее заявление: "Обстоятельства происшествия расследуются. Следует дождаться официальных сообщений, не обращая внимания на слухи, распространяемые иностранными и контрреволюционными СМИ".

Представитель министерства обороны Ирана Дауд Абди утром в пятницу в телевизионном обращении подтвердил, что взрыв технического газа произошел на территории, входящей в охраняемую зону военного объекта в Парчине. Он также заявил, что возгорание взято под контроль. По словам Абди, будет проведено тщательное расследование этого происшествия.

В свою очередь, глава службы безопасности Тегерана заявил, что в связи с этим инцидентом не поступало ни одного обращения в службу скорой помощи, то есть не было не только погибших, но и пострадавших.

