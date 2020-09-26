Глава МИД ОАЭ: Иран вынудил арабский мир взглянуть на Израиль свежим взглядом

Министр иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов Ануар Гаргаш заявил, что агрессивная политика Ирана, проводимая его властями на протяжении трех десятилетий, тревожит многие арабские страны и заставляет их взглянуть на свои отношения с Израилем "свежим взглядом", сообщает Times of Israel.

При этом он подчеркнул, что ОАЭ не нужна помощь Израиля для того, чтобы противостоять Ирану. Гаргаш заметил также, что не стал бы строить прогнозы о том, последуют ли другие государства арабского мира примеру ОАЭ и Бахрейна, заключивших соглашения с Израилем.

Глава МИД ОАЭ заметил, что его страна обращается к Израилю с призывом смотреть на развитие двухсторонних отношений в долгосрочной перспективе, "мысля стратегически".