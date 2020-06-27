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NEWSru.co.il :: Ближний Восток27 июня 2020 г., 14:22

"Аль-Кудс": террористы готовят ответ на аннексию Израилем Западного берега

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"Аль-Кудс": террористы готовят ответ на аннексию Израилем Западного берега

В субботу, 27 июня, выходящая в Восточном Иерусалиме газета "Аль-Кудс" сообщила, что боевые части террористических группировок сектора Газы предпринимают шаги для подготовки ответа на аннексию Израилем Западного берега и долины реки Иордан.

Источники в группировках сообщили газете, что "руководители организаций уже отдали соответствующие приказы полевым командирам".

В конце минувшей недели представитель "Бригад Изаддина аль-Касама" (военного крыла террористической организации ХАМАС), известный как Абу Убайда, заявил: "Сопротивление рассматривает решение (Израиля) аннексировать Западный берег и долину реки Иордан как объявление войны нашему народу".


При этом "приоритетом сопротивления" Абу Убайда назвал деятельность, посвященную новой сделке с "врагом" по "обмену заключенными".



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