"Аль-Кудс": террористы готовят ответ на аннексию Израилем Западного берега

В субботу, 27 июня, выходящая в Восточном Иерусалиме газета "Аль-Кудс" сообщила, что боевые части террористических группировок сектора Газы предпринимают шаги для подготовки ответа на аннексию Израилем Западного берега и долины реки Иордан.

Источники в группировках сообщили газете, что "руководители организаций уже отдали соответствующие приказы полевым командирам".

В конце минувшей недели представитель "Бригад Изаддина аль-Касама" (военного крыла террористической организации ХАМАС), известный как Абу Убайда, заявил: "Сопротивление рассматривает решение (Израиля) аннексировать Западный берег и долину реки Иордан как объявление войны нашему народу".

При этом "приоритетом сопротивления" Абу Убайда назвал деятельность, посвященную новой сделке с "врагом" по "обмену заключенными".





