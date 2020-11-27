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NEWSru.co.il :: Ближний Восток27 ноября 2020 г., 16:19

В пригороде Тегерана убит "отец иранской бомбы" Мохсен Фахризаде

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В пригороде Тегерана убит "отец иранской бомбы" Мохсен Фахризаде

В пятницу, 27 ноября, агентство IRNA сообщило о гибели Мохсена Фахризаде, физика-ядерщика, главы организации исследований и инноваций при минобороны Ирана.

Согласно информации министерства обороны Ирана, ученый стал жертвой террористического нападения в Абсарде, пригороде Тегерана. Неизвестные террористы атаковали автомобиль, в котором находился Фахризаде; затем вспыхнула перестрелка между его телохранителями и нападавшими. Фахризаде получил тяжелые ранения; он был доставлен в больницу, где вскоре скончался.


Арабский новостной телеканал "Аль-Алам", вещающий из Ирана и принадлежащий государственной медиакорпорации Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB), утверждает, что за убийством Мохсена Фахризаде, называемого СМИ "отцом иранской бомбы", "стоит служба внешней разведки Израиля "Мосад", однажды уже предпринявшая попытку убийства ученого".

В "твиттере" Корпуса стражей исламской революции появилось сообщение о готовности КСИР отомстить Израиль за убийство Фахризаде.

Агентство Mehr сообщает, что во время нападения прогремел, по крайней мере, один взрыв.

Англоязычный новостной сайт Iran Front Page заявил, что автомобиль ученого был взорван террористом-смертником, в результате чего погибли несколько человек, а сам Фахризаде был застрелен.

На видео, опубликованном информационным агентством Fars, которое, судя по всему, было снято на месте происшествия, видны несколько автомобилей "скорой помощи", стоящих на обочине дороги.


Ранее в интервью агентству ISNA представитель Организации по атомной энергии Ирана (государственного предприятия, контролирующего деятельность объектов ядерной энергетики Ирана) Бехруз Камалванди опроверг информацию о гибели Мохсена Фахризаде, заявив, что все ученые, работающие в этой отрасли, живы и здоровы.

Напомним, Мохсен Фахризаде занимал высокое положение в Корпусе стражей Исламской революции и возглавлял работы по созданию ядерных боеголовок. В 2006 году он обвинил власти в прекращении финансирования его лабораторий и покинул проект, однако в 2012-м вновь вернулся к работе.

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"Отец иранской ядерной бомбы" вернулся к работе

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