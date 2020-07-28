Независимые ливанские СМИ не верят версии "Хизбаллы", но не придают особого значения перестрелке на юге страны
Независимые от "Хизбаллы" ливанские средства массовой информации, комментируя вчерашний инцидент на границе с Израилем, демонстрируют недоверие утверждениям руководства "Партии Аллаха" о том, что действия ЦАХАЛа были "неспровоцированными". В частности, такую позицию заняли редакции газеты "Аль-Мустакбаль", новостного агентства LBC и др.
В то же время, главными темами ливанских СМИ остаются коронавирусный кризис и экономический кризис в стране. Тема столкновения на границе с Израилем комментируется как второстепенная. При этом отмечается обычное поведение руководства "Хизбаллы", которое в публичных заявлениях рассказывает о "панике" среди израильтян и о своей готовности к акциям мести. Такие заявления звучат, прежде всего, в эфире телеканалов "Аль-Манар" и "Аль-Маядин", а также в публикациях газеты "Аль-Ахбар", ассоциированных с "Хизбаллой".
Вечером 27 июля ливанские СМИ сообщали, что мать боевика "Хизбаллы" Али Камаля Махсана, погибшего 20 июля во время атаки с воздуха на военные объекты в окрестностях Дамаска, обратилась к лидеру "Партии Аллаха" Хасану Насралле со словами благодарности за то, что тот отомстил за убийство ее сына. Очевидно, она тоже не поверила заявлениям о том, что со стороны "Хизбаллы" не было попытки совершения диверсии против израильтян.
По состоянию на утро 28 июля, остается неясным, из какого оружия велся огонь по целям на территории Израиля во время этого инцидента. Сообщение о применении боевиками "Хизбаллы" ПТРК "Корнет", опубликованное вскоре после начала перестрелки агентством Reuters и израильскими СМИ, официального подтверждения не получило. ЦАХАЛ по-прежнему не дает комментариев по этому поводу. Пресс-служба израильской армии подчеркивает: среди израильтян пострадавших не было. Был ли причинен какой-либо ущерб, неизвестно.
Нет сведений и о потерях на ливанской стороне. По разным данным, в попытке совершения диверсии участвовали от трех до пяти боевиков. По ним велся огонь из стрелкового оружия и артиллерийских орудий. Есть данные о причинении ущерба одному жилому строению в районе ливанской деревни Кафр Шуба. Сведения об ущербе и возможных потерях проверяются командованием Временных сил ООН в Ливане (UNIFIL).
Инцидент на ливано-израильской границе, 27 июля 2020 года. Хронология событий
После того, как 20 июля в результате воздушного удара по целям около Дамаска среди прочих был убит полевой командир "Хизбаллы" Али Камаль Махсан, силы Армии обороны Израиля на северной границе были приведены в состояние повышенной готовности в связи с ожиданием акции мести со стороны "Хизбаллы".
27 июля 2020 года
15:31. Пресс-служба Армии обороны Израиля уведомила об "инциденте в сфере безопасности" в районе горы Дов, на границе с Ливаном.
15:35. В связи с этим инцидентом командование ЦАХАЛа опубликовало распоряжения для жителей населенных пунктов, находящихся около границы с Ливаном (от Рош а-Никра на западе до горы Хермон на востоке): 1) оставаться в своих домах или отелях, 2) прервать деятельность на открытом пространстве, включая сельскохозяйственные работы и туризм, 3) избегать ненужных перемещений. Автомобильные трассы около северной границы блокированы военными.
Корреспондентами СМИ, находящимися около северной границы Израиля, сообщалось, что с ливанской стороны боевиками "Хизбаллы" в сторону израильских военных была выпущена противотанковая ракета. Также поступили сведения, что были замечены не менее двух групп боевиков. ЦАХАЛ открыл ответный огонь, в том числе из артиллерийских орудий. Позже было уточнено: группа боевиков пыталась проникнуть на израильскую территорию, но обстрела противотанковой ракетой с ливанской стороны не было.
15:40. Ливанские телеканалы "Аль-Маядин" и "Аль-Манар", ассоциированные с "Хизбаллой", передают, что израильские военные обстреливали цели около деревни Кафр Шуба.
16:00. Местные жители сообщают, что всё ещё слышат взрывы. В воздух была поднята боевая авиация.
16:10. Поступает информация о затишье.
16:30. Объявлено, что на данном этапе "инцидент исчерпан", боевые действия в районе ливано-израильской границы прекращены. Однако командование ЦАХАЛа подчеркивает: сохраняется режим повышенной готовности около северной границы.
16:45. Управление тылом ЦАХАЛа подтверждает: сняты все ограничения для граждан, находящих в районах, прилегающих к северной границе.
17:00. Власти Ливана объявили об "успокоении" на границе с Израилем. Ливанские СМИ сообщают, что причинен ущерб одному из домов в Кафр Шубе.
17:08. Пресс-служба ЦАХАЛа опубликовала официальное заявление о том, что среди израильских военнослужащих никто не пострадал. Согласно сообщению пресс-службы Армии обороны Израиля, ЦАХАЛ предотвратил проникновение на израильскую территорию отряда боевиков "Хизбаллы".
20:30. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу и сменный глава правительства и министр обороны Бени Ганц выступили с коротким совместным заявлением по поводу инцидента на ливанской границе. Нетаниягу и Ганц заявили, что Израиль решительно ответит на любую агрессию, и подчеркнули, что Ливан и Сирия в ответ на боевые действия в адрес Израиля понесут серьезные потери, если агрессия будет исходить с их территории. Как заявили глава правительства и министр обороны, лидер "Хизбаллы" Хасан Насралла подвергает опасности граждан Ливана и Сирии, действуя по указке Ирана.
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Совместное заявление Нетаниягу и Ганца: Ливан и Сирия ответят за действия террористов
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Перестрелка на границе Ливана и Израиля. Хронология событий