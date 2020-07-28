Независимые ливанские СМИ не верят версии "Хизбаллы", но не придают особого значения перестрелке на юге страны

Независимые от "Хизбаллы" ливанские средства массовой информации, комментируя вчерашний инцидент на границе с Израилем, демонстрируют недоверие утверждениям руководства "Партии Аллаха" о том, что действия ЦАХАЛа были "неспровоцированными". В частности, такую позицию заняли редакции газеты "Аль-Мустакбаль", новостного агентства LBC и др.

В то же время, главными темами ливанских СМИ остаются коронавирусный кризис и экономический кризис в стране. Тема столкновения на границе с Израилем комментируется как второстепенная. При этом отмечается обычное поведение руководства "Хизбаллы", которое в публичных заявлениях рассказывает о "панике" среди израильтян и о своей готовности к акциям мести. Такие заявления звучат, прежде всего, в эфире телеканалов "Аль-Манар" и "Аль-Маядин", а также в публикациях газеты "Аль-Ахбар", ассоциированных с "Хизбаллой".

Вечером 27 июля ливанские СМИ сообщали, что мать боевика "Хизбаллы" Али Камаля Махсана, погибшего 20 июля во время атаки с воздуха на военные объекты в окрестностях Дамаска, обратилась к лидеру "Партии Аллаха" Хасану Насралле со словами благодарности за то, что тот отомстил за убийство ее сына. Очевидно, она тоже не поверила заявлениям о том, что со стороны "Хизбаллы" не было попытки совершения диверсии против израильтян.

Нет сведений и о потерях на ливанской стороне. По разным данным, в попытке совершения диверсии участвовали от трех до пяти боевиков. По ним велся огонь из стрелкового оружия и артиллерийских орудий. Есть данные о причинении ущерба одному жилому строению в районе ливанской деревни Кафр Шуба. Сведения об ущербе и возможных потерях проверяются командованием Временных сил ООН в Ливане (UNIFIL).

Инцидент на ливано-израильской границе, 27 июля 2020 года. Хронология событий

После того, как 20 июля в результате воздушного удара по целям около Дамаска среди прочих был убит полевой командир "Хизбаллы" Али Камаль Махсан, силы Армии обороны Израиля на северной границе были приведены в состояние повышенной готовности в связи с ожиданием акции мести со стороны "Хизбаллы".

27 июля 2020 года

15:31. Пресс-служба Армии обороны Израиля уведомила об "инциденте в сфере безопасности" в районе горы Дов, на границе с Ливаном.

Корреспондентами СМИ, находящимися около северной границы Израиля, сообщалось, что с ливанской стороны боевиками "Хизбаллы" в сторону израильских военных была выпущена противотанковая ракета. Также поступили сведения, что были замечены не менее двух групп боевиков. ЦАХАЛ открыл ответный огонь, в том числе из артиллерийских орудий. Позже было уточнено: группа боевиков пыталась проникнуть на израильскую территорию, но обстрела противотанковой ракетой с ливанской стороны не было.

15:40. Ливанские телеканалы "Аль-Маядин" и "Аль-Манар", ассоциированные с "Хизбаллой", передают, что израильские военные обстреливали цели около деревни Кафр Шуба.

16:00. Местные жители сообщают, что всё ещё слышат взрывы. В воздух была поднята боевая авиация.

16:10. Поступает информация о затишье.

16:30. Объявлено, что на данном этапе "инцидент исчерпан", боевые действия в районе ливано-израильской границы прекращены. Однако командование ЦАХАЛа подчеркивает: сохраняется режим повышенной готовности около северной границы.

16:45. Управление тылом ЦАХАЛа подтверждает: сняты все ограничения для граждан, находящих в районах, прилегающих к северной границе.

17:08. Пресс-служба ЦАХАЛа опубликовала официальное заявление о том, что среди израильских военнослужащих никто не пострадал. Согласно сообщению пресс-службы Армии обороны Израиля, ЦАХАЛ предотвратил проникновение на израильскую территорию отряда боевиков "Хизбаллы".

20:30. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу и сменный глава правительства и министр обороны Бени Ганц выступили с коротким совместным заявлением по поводу инцидента на ливанской границе. Нетаниягу и Ганц заявили, что Израиль решительно ответит на любую агрессию, и подчеркнули, что Ливан и Сирия в ответ на боевые действия в адрес Израиля понесут серьезные потери, если агрессия будет исходить с их территории. Как заявили глава правительства и министр обороны, лидер "Хизбаллы" Хасан Насралла подвергает опасности граждан Ливана и Сирии, действуя по указке Ирана.



