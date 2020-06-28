"Кан 11": палестинские силы безопасности намерены "разоружиться" в случае начала аннексии

Вечером в субботу, 27 июня, израильский телеканал "Кан 11" сообщил о намерении палестинской администрации (ПА) в случае начала реализации плана по частичной аннексии Иудеи и Самарии переложить всю ответственность за ситуацию в сфере безопасности на власти Израиля.

Судя по информации журналиста Галя Бергера, специализирующегося по арабской тематике, ПА проинформировала представителей США и Европейского Союза о том, что в случае начала аннексии полиция ПА сдаст оружие и боеприпасы и привезет его на грузовиках в штаб по координации деятельности в сфере безопасности в Бейт-Эле, тем самым переложив всю ответственность на Израиль. При этом Организация Освобождения Палестины, по всей видимости, объявит о прекращении деятельности ПА и правительства ПА.

В Рамалле полагают, что Израиль начнет реализацию плана с аннексии Маале Адумим, Гуш Эциона и, возможно, Ариэля.

Это сообщение "Кан 11" цитируется сегодня многими арабскими СМИ.