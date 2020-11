Убийство "отца иранской бомбы". Подробности и реакции

27 ноября в Иране в результате вооруженного нападения был убит Мохсен Фахризаде, физик-ядерщик, глава организации исследований и инноваций при минобороны Ирана. Агентство Fars опубликовало подробности этого нападения.

По данным Fars, автомобиль, в котором находился Мохсен Фахризаде, въехал в Абсард в сопровождении двух машин охраны. Внезапно по машинам был открыт огонь, а затем в нескольких метрах от них взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль Nissan. Взрыв был настолько сильным, что причинил ущерб деревьям и автомобилям, припаркованным в радиусе 500 метров. Затем нападавшие открыли огонь по машине, в которой находился Фахрисаде. Один из его телохранителей развернул свой автомобиль так, чтобы преградить доступ к машине ученого, и почти сразу же был убит. После нападения Фахризаде был доставлен в больницу, где вскоре скончался. Несколько злоумышленников скрылись с места происшествия, их поиски продолжаются.

28 ноября верховный руководитель Исламской республики аятолла Али Хаменеи заявил, что виновные в гибели Фахризаде – как исполнители, так и заказчики убийства – должны быть наказаны, тогда как его научные поиски должны быть продолжены и преумножены. Заявление аятоллы Хаменеи приводят многие иранские СМИ, в том числе ISNA.

Президент Ирана Хасан Роухани, выступая по государственному телевидению, обвинил Израиль в убийстве физика-ядерщика Мохсена Фахризаде, заявив, что Запад давно подозревал ученого в причастности к разработке секретной программы по созданию ядерного оружия. При этом Роухани подчеркнул, что "преступление сионистского режима не остановит развития атомной отрасли в Иране"

Министр иностранных дел Ирана Мухаммад Зариф написал в своем миниблоге в сети Twitter, что не разделяет позицию тех стран, которые отказываются осудить такое проявление международного терроризма, как убийство иранского ученого. Накануне Зариф завил, что видит в этом "трусливом теракте явные признаки причастности к нему Израиля".

Официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камалванди, накануне отрицавший, что на Фахризаде было совершено покушение, заявил 28 ноября, что за саботаж на ядерном объекте в Натанзе и убийство физика-ядерщика ответственны одни и те же силы, за которыми стоит сионистский режим. Его заявление цитирует ILNA.

Напомним, сразу после нападения бывший министр обороны Исламской республики Иран Хоссейн Дехкан, занимающий пост советника верховного руководителя Али Хаменеи по военным делам, написал в своем "твиттере", что "сионисты используют последние дни политической жизни своего партнера, президента США Дональда Трампа, чтобы усилить давление на Иран и спровоцировать полномасштабную войну".

Издание The New York Times также сообщало: три источника в американской разведке утверждают, что за убийством физика-ядерщика Мохсена Фахризаде стоит Израиль. При этом неясно, знали ли США о готовящейся операции заранее, однако, как подчеркивает The New York Times, Израиль и США являются ближайшими союзниками и давно обмениваются разведданными в отношении Ирана. По оценкам источников, 59-летний Мохсен Фахризаде в течение двух десятилетий считался "мозгом иранской программы по созданию ядерного оружия".