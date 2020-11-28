Убийство "отца иранской бомбы". Подробности и реакции
27 ноября в Иране в результате вооруженного нападения был убит Мохсен Фахризаде, физик-ядерщик, глава организации исследований и инноваций при минобороны Ирана. Агентство Fars опубликовало подробности этого нападения.
По данным Fars, автомобиль, в котором находился Мохсен Фахризаде, въехал в Абсард в сопровождении двух машин охраны. Внезапно по машинам был открыт огонь, а затем в нескольких метрах от них взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль Nissan. Взрыв был настолько сильным, что причинил ущерб деревьям и автомобилям, припаркованным в радиусе 500 метров. Затем нападавшие открыли огонь по машине, в которой находился Фахрисаде. Один из его телохранителей развернул свой автомобиль так, чтобы преградить доступ к машине ученого, и почти сразу же был убит. После нападения Фахризаде был доставлен в больницу, где вскоре скончался. Несколько злоумышленников скрылись с места происшествия, их поиски продолжаются.
28 ноября верховный руководитель Исламской республики аятолла Али Хаменеи заявил, что виновные в гибели Фахризаде – как исполнители, так и заказчики убийства – должны быть наказаны, тогда как его научные поиски должны быть продолжены и преумножены. Заявление аятоллы Хаменеи приводят многие иранские СМИ, в том числе ISNA.
Президент Ирана Хасан Роухани, выступая по государственному телевидению, обвинил Израиль в убийстве физика-ядерщика Мохсена Фахризаде, заявив, что Запад давно подозревал ученого в причастности к разработке секретной программы по созданию ядерного оружия. При этом Роухани подчеркнул, что "преступление сионистского режима не остановит развития атомной отрасли в Иране"
Министр иностранных дел Ирана Мухаммад Зариф написал в своем миниблоге в сети Twitter, что не разделяет позицию тех стран, которые отказываются осудить такое проявление международного терроризма, как убийство иранского ученого. Накануне Зариф завил, что видит в этом "трусливом теракте явные признаки причастности к нему Израиля".
Официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камалванди, накануне отрицавший, что на Фахризаде было совершено покушение, заявил 28 ноября, что за саботаж на ядерном объекте в Натанзе и убийство физика-ядерщика ответственны одни и те же силы, за которыми стоит сионистский режим. Его заявление цитирует ILNA.
Вдова Мохсена Фахризаде заявила в интервью государственному телевидению Ирана, что ее муж мечтал умереть смертью мученика, и его мечта сбылась. "Его гибель приведет к тому, что тысячи людей продолжат путь мужа", - заявила женщина, чье имя не было названо.
Напомним, сразу после нападения бывший министр обороны Исламской республики Иран Хоссейн Дехкан, занимающий пост советника верховного руководителя Али Хаменеи по военным делам, написал в своем "твиттере", что "сионисты используют последние дни политической жизни своего партнера, президента США Дональда Трампа, чтобы усилить давление на Иран и спровоцировать полномасштабную войну".
Издание The New York Times также сообщало: три источника в американской разведке утверждают, что за убийством физика-ядерщика Мохсена Фахризаде стоит Израиль. При этом неясно, знали ли США о готовящейся операции заранее, однако, как подчеркивает The New York Times, Израиль и США являются ближайшими союзниками и давно обмениваются разведданными в отношении Ирана. По оценкам источников, 59-летний Мохсен Фахризаде в течение двух десятилетий считался "мозгом иранской программы по созданию ядерного оружия".
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