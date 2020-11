Иранские власти обвинили Израиль в причастности к убийству Фахризаде

В субботу, 28 ноября, президент Ирана Хасан Роухани, выступая по государственному телевидению, обвинил Израиль в убийстве физика-ядерщика Мохсена Фахризаде, заявив, что Запад давно подозревал ученого в причастности к разработке секретной программы по созданию ядерного оружия. При этом Роухани подчеркнул, что "преступление сионистского режима не остановит развития атомной отрасли в Иране", передает Reuters.

"Это преступление не останется безнаказанным, ответ на него придет в нужное время", - сказал Роухани.

Посол Ирана в Организации Объединенных Наций (ООН) Маджид Тахт Раванчи обвинил США и Израиль в убийстве Фахризаде. В своем обращении к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и Совету безопасности ООН посол указал, что одной из заслуг Фахризаде стало его участие в разработках иранского теста на коронавирус в тяжелое для Исламской республики время, когда она находится под санкциями США, препятствующим ее доступу к получению гуманитарных и медицинских товаров.

"В течение последнего десятилетия несколько ведущих иранских ученых стали жертвами террористических атак, имеющиеся у нас убедительные доказательства ясно указывают на то, что за такими убийствами стоят определенные иностранные силы", - написал Маджид Тахт Раванчи, подчеркнув, что в убийстве Фахризаде заметен "след Израиля".

Командующий иранским "Корпусом стражей исламской революции" (КСИР) Хосейн Салами назвал убийство ученого "тяжким преступлением", ответственные за которое будут "сурово наказаны". Ранее начальник иранского генштаба генерал Мохаммад Бакри заявил, что реакция на убийство Фахризаде "будет жесткой".

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Зариф также заявил, что видит серьезные улики, доказывающие причастность Израиля к убийству Фахризаде. Зариф призвал Евросоюз прекратить политику двойных стандартов и осудить акт "государственного терроризма", сообщает IRNA.

Накануне минобороны Ирана сообщило о гибели Мохсена Фахризаде, физика-ядерщика, главы организации исследований и инноваций при минобороны Ирана. Во второй половине дня 27 ноября в городе Абсард группа вооруженных людей обстреляла автомобиль, в котором находился Мохсен Фахризаде, затем в нескольких метрах от его машины был взорван автомобиль Nissan. В результате стрельбы и последовавшего за ним взрыва Фахризаде получил тяжелые ранения; он был доставлен в больницу, где вскоре скончался.

Арабский новостной телеканал "Аль-Алам", вещающий из Ирана и принадлежащий государственной медиакорпорации Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB), еще до заявления минобороны Ирана о смерти ученого, сообщил, что "за убийством Мохсена Фахризаде, называемого СМИ "отцом иранской бомбы", стоит служба внешней разведки Израиля "Мосад", однажды уже предпринявшая попытку убить его".

Издание The New York Times сообщило: три источника в американской разведке утверждают, что за убийством физика-ядерщика Мохсена Фахризаде стоит Израиль. При этом неясно, знали ли США о готовящейся операции заранее, однако, как подчеркивает The New York Times, Израиль и США являются ближайшими союзниками и давно обмениваются разведданными в отношении Ирана. По оценкам источников, 59-летний Мохсен Фахризаде в течение двух десятилетий считался "мозгом иранской программы по созданию ядерного оружия".