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NEWSru.co.il :: Ближний Восток28 октября 2020 г., 12:04

Спутниковая съемка свидетельствует: в Натанзе идет строительство подземного цеха

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Спутниковая съемка свидетельствует: в Натанзе идет строительство подземного цеха

Данные спутниковой фотосъемки, проведенной базирующейся в Сан-Франциско компанией Planet Labs, подтверждают заявление главы Международного агентства по атомной энергии Рафаэля Гросси о строительстве на комбинате в Натанзе нового подземного цеха.

Согласно снимкам, в августе началась прокладка новой дороги к бывшему полигону на территории комбината по обогащению урана. На последнем снимке, сделанном 26 октября, можно увидеть тяжелую строительную технику, а площадка расчищена.

"Дорога идет через горы, так что, возможно, они возводят что-то, связанное с ней, например туннель. Другой вариант – они что-то закапывают", - говорит Центра Джеймса Мартина по исследованиям в области распространения Джефри Льюис.


Добавим, что еще в августе 2020 года глава Организации по атомной энергии Ирана Али Ахбар Салехи заявлял о начале строительства в Натанзе нового подземного объекта вместо пострадавшего при взрыве цеха по сборке центрифуг, необходимых для обогащения урана.

27 октября генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси отметил, что строительство цеха только началось и потребует еще много времени, чтобы его завершить. "Иран продолжает накапливать низкообогащенный уран, но, похоже, у него нет достаточного запаса для производства оружия", - добавил он.

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