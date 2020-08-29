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NEWSru.co.il :: Ближний Восток29 августа 2020 г., 16:43

"Солдатам дадут Нобелевку за мир". Арабские соцсети – о противостоянии "героя" и "оккупантов". Видео

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Хеврон

Израильский блогер "Абу Али", специализирующийся на ближневосточной тематике, разместил в своем Telegram-блоге видео из Хеврона, на котором арабский подросток кидает камни в израильских военнослужащих с близкого расстояния, сознательно провоцируя их на ответную реакцию.

"Абу Али" иронично замечает, что "палестинские СМИ не покладая рук распространяли видео, демонстрирующее, по их мнению, храбрость безоружного подростка, сражающегося с десятком вооруженных солдат ЦАХАЛа, однако пользователи арабских соцсетей не оценили эту задумку".


Комментарии на арабском языке, оставленные под этим видео, иллюстрируют, что их авторы непредвзято отнеслись к сюжету о противостоянии "героя сопротивления и израильских оккупантов".

Далее цитируются некоторые из комментариев пользователей арабских соцсетей.

"Я думаю, что это видео не про "храброго мальчика", а про "терпение и сдержанность гуманных оккупантов".

"Ты реально думаешь, что солдаты не смогли бы его пристрелить, если бы захотели?".

"Почему они в него не стреляют? Что за гуманизм? У них что, игрушечные автоматы?".

"Мало того, что они евреи, похоже, они милосерднее, чем арабы и мусульмане".

"Я бы посмотрел, как бы он нападал на арабских солдат и что бы с ним стало! Такие кадры работают на оккупантов, и только палестинцы считают, что здесь показан героизм подростка".

"Хватит уже распространять это видео! Вы думаете, этот парень – герой? Скорее уж, героизмом могут похвастать солдаты, которые проявляют нехилое терпение".

"Надо быть дураком, чтобы не понимать, что такие видео укрепляют авторитет Израиля в глазах мирового сообщества. Если бы это происходило в арабской стране, в него бы разрядили весь магазин".


"Такие кадры только иллюстрируют превосходство израильских солдат…".

"Это видео заставило меня сравнить Израиль и наш арабский мир. Что бы, по-вашему, произошло, если бы он кидал камни в солдат в Ираке или Сирии?".

"Солдату дадут "Нобелевку" за мир и за то, что он не выстрелил в парня".

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