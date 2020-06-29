Иерусалим:
24 - 31°
Тель-Авив:
25 - 31°
Эйлат:
30 - 38°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Ближний Восток29 июня 2020 г., 23:40

AFP: Рамалла изъявила готовность возобновить прямые переговоры с Израилем

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Глава Палестинской администрации Махмуд Аббас (Абу Мазен)

Официальная Рамалла изъявила готовность возобновить прямые переговоры с Израилем с позиций, на которых они были прерваны в 2014 году. Об этом 29 июня сообщило AFP.

По информации France-Presse, в письме, которое было отправлено Рамаллой международному квартету международных посредников, говорится о готовности палестинской администрации к "незначительным территориальным уступкам". При этом в письме говорится, что отправной точкой для переговоров должны стать границы 1967 года, которые при обоюдном согласии могут быть "незначительно изменены".

В ПА заявляют, что итогом переговоров должно стать создание независимого Палестинского государства, имеющего ограниченное количество оружия и сильную национальную полицию для контроля над "законностью и правопорядком".


Рамалла также выразила готовность к размещению в регионе международных сил в качестве гаранта соблюдения условий мирного договора сторонами.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

17:32 США наложили санкции на граждан Сирии и ее организации
15:46 Тело покойного эмира доставлено в Кувейт
15:11 Бои между друзами и пророссийскими ополченцами в Сирии, десятки убитых и раненых
13:38 Шейх Науаф принес присягу в качестве эмира Кувейта
13:00 СМИ: Иран концентрирует войска на границе Азербайджана
11:28 Египетский ребенок умер от остановки сердца во время сетевой игры
10:46 Глава МИД ОАЭ призвал к созданию палестинского государства
09:39 Российский генерал призвал к сокращению иранского присутствия в Сирии: "Осложняет отношения с Израилем"
23:16 "Хизбалла" допустила журналистов на объект в Бейруте, о котором говорил Нетаниягу
21:51 В Египте запретили паломничества на гробницу раввина Абухациры
...