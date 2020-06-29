AFP: Рамалла изъявила готовность возобновить прямые переговоры с Израилем

Официальная Рамалла изъявила готовность возобновить прямые переговоры с Израилем с позиций, на которых они были прерваны в 2014 году. Об этом 29 июня сообщило AFP.

По информации France-Presse, в письме, которое было отправлено Рамаллой международному квартету международных посредников, говорится о готовности палестинской администрации к "незначительным территориальным уступкам". При этом в письме говорится, что отправной точкой для переговоров должны стать границы 1967 года, которые при обоюдном согласии могут быть "незначительно изменены".

В ПА заявляют, что итогом переговоров должно стать создание независимого Палестинского государства, имеющего ограниченное количество оружия и сильную национальную полицию для контроля над "законностью и правопорядком".

Рамалла также выразила готовность к размещению в регионе международных сил в качестве гаранта соблюдения условий мирного договора сторонами.