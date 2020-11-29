New York Times: Израиль уничтожил "отца атомной бомбы Ирана", чтобы сорвать возвращение США к "ядерной сделке"

Американское издание The New York Times, первым из западных СМИ заявившее, что за убийством иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде стоят спецслужбы Израиля, продолжает публикации на эту тему.

Журналисты Дэвид Д. Киркпатрик, Ронен Бергман и Фарназ Фассихи отмечают, что сейчас Тегеран поставлен перед "мучительным выбором": принять решение о быстром возмездии или попытаться начать все сначала с администрацией Джо Байдена.

В публикации упоминаются дерзкие операции, осуществленные израильской разведкой "Мосад" в Иране, в частности похищение в Тегеране секретных материалов по ядерной программе.

Издание напоминает, что еще в апреле 2018 года, цитируя содержание похищенных документов, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу упоминал имя физика Мохсена Фахризаде и говорил: "Запомните это имя".

Приводятся уточненные данные по поводу обстоятельств гибели Фахризаде: в пятницу, 27 ноября, его автомобиль под усиленной охраной следовал окольной дорогой к дому его родственников, когда на его пути взорвался заминированный автомобиль Nissan, что привело к отключению электричества в районе. Затем из черного минивэна выскочили вооруженные люди, которые открыли огонь по автомобилю Фахризаде, нейтрализовав его телохранителей и смертельно ранив ученого.

Ранее иранское агентство Fars писало об этом нападении так: автомобиль, в котором находился Мохсен Фахризаде, въехал в Абсард (пригород Тегерана) в сопровождении двух машин охраны, внезапно по машинам был открыт огонь, а затем в нескольких метрах от них взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль Nissan, взрыв был настолько сильным, что причинил ущерб деревьям и автомобилям, припаркованным в радиусе 500 метров, затем нападавшие открыли огонь по машине, в которой находился Фахрисаде, один из его телохранителей развернул свой автомобиль так, чтобы преградить доступ к машине ученого, и почти сразу же был убит. После нападения Фахризаде был доставлен в больницу, где вскоре скончался. Стрелявшие скрылись с места происшествия, их поиски продолжаются.

NYT упоминает о ряде похожих операций, направленных против ключевых фигур иранской ядерной программы, отмечая, что ранее в 2020 году было совершено две очень значимых ликвидации: в Ираке ударом с БПЛА был уничтожен командующий иранскими "Силами Кудс" генерал Касем Сулеймани, а в августе в Тегеране был убит один из лидеров "Аль-Каиды" Абу Мухаммад аль-Масри. При этом NYT настаивает на версии о том, что аль-Масри ликвидировали израильтяне.

Араш Хамуши и Дэвид Сэнгер пишут в The New York Times о том, что одной из очевидных целей ликвидации Фахризаде является подрыв будущих усилий администрации Байдена по налаживанию отношений с Тегераном и возможному возвращению США в "ядерную сделку" с Ираном. Возможно представители Байдена еще до его инаугурации попытаются начать переговоры с иранской стороной, чтобы сохранить возможность для дипломатических шагов в будущем.

Суть публикаций The New York Times сводится к тому, что Израиль уничтожил "отца атомной бомбы Ирана", чтобы сорвать возвращение США к "ядерной сделке". При этом в статьях не звучит однозначного осуждения Израиля за эти действия, хотя авторы публикаций явно симпатизируют будущей администрации Байдена.

Гибель в Иране ученых и военных, связанных с ядерной и ракетной программами. "Аварии" на ядерных объектах и таинственные убийства

За последние 11 лет в Иране погибли несколько физиков-атомщиков и высокопоставленных военных, имевших непосредственное отношение к ядерным разработкам. В ряде случаев Иран предоставлял ложную информацию.

12 января 2010 года в северном пригороде был убит профессор Масуд Али Мохаммади. 29 ноября того же года в различных районах Тегерана были совершены покушения на физиков-ядерщиков Маджида Шахриари и Ферейдуна Аббаси Давани. Шахриари погиб, Ферейдун Аббаси Давани выжил и впоследствии возглавил ядерную программу Ирана.

В конце июля 2011 года был застрелен 35-летний Дариуш Резаи. Официальный Тегеран поспешил заявить, что речь идет об аспиранте, занимавшемся исследованиями в области электроники. Позднее выяснилось, что Резаи был доктором ядерной физики.

11 января 2012 года в результате взрыва автомобиля Peugeot 405 на севере Тегерана был убит 32-летний профессор Тегеранского технологического университета Мустафа Ахмади Рошан, один из руководителей расположенного в Натанзе завода по обогащению урана.

Во всех случаях действовали "черные мотоциклисты", использовавшие компактные бомбы и автоматическое оружие. Иранские власти заявляли, что это – "агенты Мосада". Но ни один "черный мотоциклист" до сих пор не был арестован.

11 декабря 2011 года взрыв причинил значительный ущерб новейшему заводу металлоконструкций в Язде. Согласно подозрениям, на нем изготавливались центрифуги. О важности объекта свидетельствует тот факт, что его открывал лично президент Ирана.

В конце ноября 2011-го произошел взрыв на расположенном в Исфахане комбинате по обогащению урана. Эксперты не смогли установить степень нанесенного ущерба, но пришли к выводу, что произошло "нечто драматичное". Западные СМИ также цитировали источник в израильской разведке, по словам которого взрыв не был случайным.

12 ноября 2011 года на военном объекте возле деревни Бигдане в 40 километрах к юго-западу от Тегерана прогремел мощный взрыв, в результате которого погиб генерал-майор Хасан Техрани Могаддам и еще двадцать офицеров Корпусов стражей исламской революции. По официальной версии, произошел несчастный случай при разгрузке боеприпасов, по другим данным, при испытаниях взорвалась межконтинентальная ракета. В случайности этого взрыва также можно усомниться.

Летом 2012 года, судя по заявлениям главы Агентства по атомной энергии Ирана, были совершены диверсии на ЛЭП около ядерных объектов в Фордо и Натанзе. Сообщалось, что в районе Фордо иранские спецслужбы обнаруживали шпионское оборудование.

В сентябре 2012-го представитель иранского руководства обвинил германскую компанию Siemens в намеренной порче оборудования, приобретенного Ираном для ядерной программы: по заявлению законодателя Алаэддина Боруджерди, иранские эксперты обнаружили в оборудовании миниатюрные взрывные устройства.

Осенью 2013 года в районе города Карадж был убит командующий иранскими силами по ведению кибервойн Моджтаба Ахмади.

В ноябре 2013 года в восточном районе Тегерана был убит заместитель министра промышленности Ирана Сафдар Рахмат-Абади. Позже официальный Тегеран заявил, что это убийство не было связано с профессиональной деятельностью замминистра.

В начале октября 2014 года произошел взрыв на военном ядерном объекте в Парчине. Погибли два человека. Первоначально утверждалось, что речь идет о технических неполадках, однако затем СМИ сообщили, что произошла диверсия с участием иностранного государства.

27 ноября 2020 года иранское агентство IRNA сообщило о гибели Мохсена Фахризаде, физика-ядерщика, главы организации исследований и инноваций при минобороны Ирана. Согласно информации министерства обороны Ирана, ученый стал жертвой террористического нападения в Абсарде, восточном пригороде Тегерана. Неизвестные террористы атаковали автомобиль, в котором находился Фахризаде; затем вспыхнула перестрелка между его телохранителями и нападавшими. Фахризаде получил тяжелые ранения; он был доставлен в больницу, где вскоре скончался.

Израильские СМИ сообщают, что ликвидация Мохсена Фахризаде планировалась еще когда премьер-министром Израиля был Эхуд Ольмерт, однако в последний момент группе агентов, который должны были уничтожить "отца иранской атомной бомбы", руководство "Мосада" "дало отбой".



