Нетаниягу на Генассамблее ООН: в Бейруте рядом с хранилищем газа находится ракетный склад "Хизбаллы"

Во вторник, 29 сентября, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу выступил на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Из-за пандемии COVID-19 в этом году мероприятие проходит в формате видеосвязи. Видеообращение Биньямина Нетаниягу было записано заранее и было показано во время прений.

Биньямин Нетаниягу в ходе своего выступления предупредил жителей Ливана о том, что вскоре в столице может прогреметь взрыв, подобный тому, что был в морском порту Бейрута. Он показал карту с обозначенным на ней складом оружия "Хизбаллы", отметив, что склад находится в центре жилого квартала, в нескольких метрах от газового хранилища.

"Мы все были свидетелями взрыва в порту Бейрута. Около 200 человек погибли, около четверти миллиона остались без крыши над головой. В районе Джанах, недалеко от аэропорта Бейрута, "Хизбалла" организовала склад оружия, в считанных метрах от емкостей с газом, в окружении жилых домов", - сказал Нетаниягу. Нетаниягу показал, что вход в цех "Хизбаллы" по производству ракет находится в нескольких метрах от газовой компании. Он обратился к жителям Бейрута: "Я обращаюсь к жителям квартала Джанах. Вы должны протестовать, вы должны бороться. Если это взорвется, произойдет трагедия". Он отметил, что Иран использует жителей Бейрута в качестве "живого щита".

Нетаниягу также призвал мировое сообщество поддержать усилия США по сдерживанию иранской ядерной программы. "Необходимо похвалить Трампа за выход из ядерной сделки. В 2015 году я один выступал против этого соглашения. Я был против, потому что ядерная сделка не преградила путь Ирану к созданию ядерной бомбы, а продолжила к ней путь. Иран нарушает взятые на себя обязательства, благодаря этому через несколько месяцев у него будет достаточно обогащенного урана для создания нескольких ядерных бомб".

Лидер Израиля говорил, что нет никаких сомнений в том, что Иран работает над созданием ядерного оружия. Он напомнил о "ядерном архиве", который был похищен израильской разведкой с объекта в центре Тегерана. Он отметил, что СБ ООН не сделал ничего после знакомства с материалами "ядерного архива".

"К счастью, президент Трамп признал катастрофическую ядерную сделку такой, какой она была, и начал действовать. Он восстановил санкции США, заставил государства выбирать между ведением бизнеса с Америкой или с Ираном и ликвидировал самого опасного террориста в мире Касема Сулеймани. Хотя Совет Безопасности разделен, мы в регионе едины. И арабы, и израильтяне вместе призывают к жестким действиям в отношении Ирана. И когда арабы и израильтяне соглашаются друг с другом, другие должны обращать внимание", - заявил Нетаниягу.