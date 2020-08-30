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NEWSru.co.il :: Ближний Восток30 августа 2020 г., 09:14

Нападение на солдат в Хевроне: депутат от "Ликуда" потребовал созыва комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Нападение на солдат в Хевроне: депутат от "Ликуда" потребовал созыва комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне

Депутат Кнессета Амит А-Леви ("Ликуд") обратился к главе комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне Цви Хаузеру с требованием созвать комиссию для обсуждения инцидента в Хевроне.

Видеозапись инцидента была опубликована израильским блогером "Абу Али", специализирующимся на ближневосточной тематике. В своем Telegram-блоге он разместил видео из Хеврона, на котором арабские подростки кидают камни и иные предметы в израильских военнослужащих с близкого расстояния.

"Созыв комиссии и обсуждение этого инцидента необходимы для получения ответов на тревожные вопросы в связи с его публикацией: в какой степени реакция солдат соответствует принятым в армии правилам и соответствующим приказам? Если нет – каковы приказы в подобных случаях? Производилось ли оперативное расследование обстоятельств этого инцидента? Задержан ли кто-либо из нападавших?" – говорится в обращении депутата А-Леви. На момент подготовки данной публикации не поступала реакция Цви Хаузера, а также пресс-службы ЦАХАЛа.


Блогер "Абу Али" обратил внимание на тот факт, что "палестинские СМИ не покладая рук распространяли видео, демонстрирующее, по их мнению, храбрость безоружного подростка, сражающегося с десятком вооруженных солдат ЦАХАЛа, однако пользователи арабских соцсетей не оценили эту задумку". Комментарии на арабском языке, оставленные под этим видео, иллюстрируют, что их авторы непредвзято отнеслись к сюжету о противостоянии "героя сопротивления и израильских оккупантов". Далее цитируются некоторые из комментариев пользователей арабских соцсетей: "Я думаю, что это видео не про "храброго мальчика", а про "терпение и сдержанность гуманных оккупантов", "Ты реально думаешь, что солдаты не смогли бы его пристрелить, если бы захотели?", "Почему они в него не стреляют? Что за гуманизм? У них что, игрушечные автоматы?", "Мало того, что они евреи, похоже, они милосерднее, чем арабы и мусульмане", "Я бы посмотрел, как бы он нападал на арабских солдат и что бы с ним стало! Такие кадры работают на оккупантов, и только палестинцы считают, что здесь показан героизм подростка", "Хватит уже распространять это видео! Вы думаете, этот парень – герой? Скорее уж, героизмом могут похвастать солдаты, которые проявляют нехилое терпение", "Надо быть дураком, чтобы не понимать, что такие видео укрепляют авторитет Израиля в глазах мирового сообщества. Если бы это происходило в арабской стране, в него бы разрядили весь магазин", "Такие кадры только иллюстрируют превосходство израильских солдат…", "Это видео заставило меня сравнить Израиль и наш арабский мир. Что бы, по-вашему, произошло, если бы он кидал камни в солдат в Ираке или Сирии?", "Солдату дадут "Нобелевку" за мир и за то, что он не выстрелил в парня".

Израильтяне по-разному отнеслись к опубликованной видеозаписи. Многие возмущены пассивностью израильских военнослужащих. Остается непонятным, почему солдаты, воздерживаясь от силовой реакции на действия нападавших, оставались на невыгодной для них позиции.


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// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 29 августа 2020
"Солдатам дадут Нобелевку за мир". Арабские соцсети – о противостоянии "героя" и "оккупантов". ВИДЕО

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