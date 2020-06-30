На севере Тегерана прогремел мощный взрыв

Вечером 30 июня мощный взрыв прогремел в медицинском центре Sina Athar, расположенном на севере иранской столицы, после чего начался пожар.

Мониторинговая группа Intel Air & Sea, отслеживающая вооруженные конфликты на Ближнем Востоке, опубликовала видео, снятое одним из жителей иранской столицы.

An explosion occurred in Tehran at the Sina Athar Medical Facility.

pic.twitter.com/ugSdiQgPgj – Intel Air & Sea (@air_intel) June 30, 2020

Иранские пользователи интернета высказывают предположение, что в медицинском центре взорвались кислородные баллоны. Однако эта информация не подтверждена официальными источниками.

В социальных сетях также обсуждается информация о том, что к взрыву привел случайный запуск ракеты силами ПВО "Корпуса стражей Исламской революции".

Известно, что центр Sina Athar специализировался на рентгеновских исследованиях.

Пожарная служба Тегерана сообщила, что в результате взрыва пострадали три человека, находившихся рядом со зданием. Нет информации о том, сколько людей находились внутри здания.

Иранские СМИ сообщали о 13 погибших в то время, когда пожар еще не был потушен.

Это второй взрыв в Тегеране за последние десять дней. 26 июня к юго-востоку от столицы прогремели два мощных взрыва, после чего из Тегерана можно было наблюдать красное зарево.

По данным неофициальных иранских источников, взрыв произошел на территории секретной военной базы Парчин, входящей в список ядерных объектов Ирана, инспектирования которой многие годы безуспешно добивались эксперты из МАГАТЭ.

Официальная версия властей Ирана такова: взорвался резервуар с техническим газом около одного из объектов минобороны Ирана, но к военным объектам это происшествие отношения не имеет. Министерство обороны Ирана утверждает, что в результате этого взрыва никто не погиб.