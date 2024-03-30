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Ближний Восток

Герци А-Леви: операция в больнице "Шифа" проходит успешно, но пока не завершена

время публикации: 30 марта 2024 г., 19:58 | последнее обновление: 30 марта 2024 г., 19:58

Начальник генерального штаба генерал-лейтенант Герци А-Леви посетил больницу "Шифа" в секторе Газы, где продолжаются действия сил ЦАХАЛа, чтобы провести оценку ситуации с командующим Южным военным округом генерал-майором Яроном Финкельманом и другими высокопоставленными офицерами.

Герци А-Леви подчеркнул, что считает успешной операцию в "Шифе", продолжающуюся около двух недель, при том, что планировать и проводить такую операцию в условиях войны крайне сложно. Он заметил, что ЦАХАЛ делает все, чтобы обеспечить безопасность пациентов и медиков.

"Об этом говорит тот факт, что в ходе операции не пострадал ни один медработник, нет раненых пациентов, но есть множество террористов, убитых или захваченных в плен", – сказал А-Леви. Он заявил также, что операция в больнице "Шифа" пока не завершена и будет продолжаться до тех пор, пока ее цели не будут полностью достигнуты.

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