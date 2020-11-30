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NEWSru.co.il :: Ближний Восток30 ноября 2020 г., 07:50

После ликвидации "отца иранской атомной бомба" Персидский залив стал опасным для израильтян

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После ликвидации "отца иранской атомной бомба" Персидский залив стал опасным для израильтян Похороны Мохсена Фахризаде

В воскресенье, 29 ноября, израильский Штаб по борьбе с террором выпустил предупреждение для израильтян, намеревающихся посетить Объединенные Арабские Эмираты или Бахрейн. "В свете присутствия и активности террористических организаций существуют реальные риски для безопасности граждан Израиля", – говорилось в сообщении. В сообщении Штаба отмечалось, что предупреждение носит рекомендательный характер, категорического запрета нет. Уровень опасности для израильтян во время посещения ОАЭ и Бахрейна обозначен как "базовая конкретная угроза".

Предупреждение Штаба по борьбе с террором было выпущено на фоне угроз Ирана ответить на ликвидацию в Тегеране физика-ядерщика Мохсена Фахризаде. Отметим, что власти ОАЭ официально осудили убийство Фахризаде.

Примечательно, что иранский "Корпус стражей исламской революции" (КСИР) опроверг публикации в СМИ и социальных сетях, в которых цитировалось заявление командующего КСИР Хосейна Салами с конкретными угрозами в адрес Израиля. Пресс-секретарь КСИР Рамадан Шариф заявил, что следует доверять только тем публикациям о заявлениях Салами, которые предоставляет пресс-служба КСИР.

В воскресенье газета "Кайхан", выражающая позицию наиболее консервативного крыла иранского руководства, призвала нанести удар по Хайфскому порту, если будет установлено, что израильские спецслужбы причастны к гибели Мохсена Фахризаде.


Официальная позиция Тегерана сводится к формуле: будет проведено расследование, после которого будет принято решение об ответных действиях – в подходящее время, в подходящем месте.

Министр обороны Ирана Амир Хатами, выступая 30 ноября в ходе церемонии прощания с Фахризаде, заявил: "Враг хорошо знает, и я как военный говорю ему об этом, что ни одно преступление, ни одно убийство, ни одно глупое дело по отношению к иранскому народу не останется без ответа". При этом "враг" не был назван.

Курорты ОАЭ и Бахрейна, где в последнее время появились израильские туристы, могут стать целью для "ответного удара". 12-й канал израильского телевидения передает, что усилена охрана дипмиссий Израиля по всему миру, в ОАЭ создан специальный штаб по координации действий спецслужб и правоохранительных органов для обеспечения безопасности израильтян, отдыхающих в Дубае и Абу-Даби.

Ликвидация Фахризаде

Сведения об обстоятельствах гибели Мохсена Фахризаде, курировавшего работы по созданию иранской атомной бомбы, противоречивы.

Достоверно известно, что он был убит в пятницу, 27 ноября, в Абасарде (пригороде Тегерана).

Иранское агентство Fars писало об этом нападении так: автомобиль, в котором находился Мохсен Фахризаде, въехал в Абасард (пригород Тегерана) в сопровождении двух машин охраны, внезапно по машинам был открыт огонь, а затем в нескольких метрах от них взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль Nissan, взрыв был настолько сильным, что причинил ущерб деревьям и автомобилям, припаркованным в радиусе 500 метров, затем нападавшие открыли огонь по машине, в которой находился Фахрисаде, один из его телохранителей развернул свой автомобиль так, чтобы преградить доступ к машине ученого, и почти сразу же был убит. После нападения Фахризаде был доставлен в больницу, где вскоре скончался. Стрелявшие скрылись с места происшествия, их поиски продолжаются.


Израильский блогер "Абу Али" со ссылкой на собственные источники пишет: команда ликвидаторов насчитывала 12 человек, по оценке иранских спецслужб эти люди прошли специальную военную подготовку за пределами Ирана; еще около 50 человек обеспечивали материально-техническую поддержку операции; группа ликвидаторов использовала джип Hyundai Santa Fe, пикап Nissan (заминированный) и четыре мотоцикла; электричество в районе отключили за полчаса до активной фазы операции; кортеж Фахризаде состоял из трех автомобилей (все бронированные), сам ученый ехал в третьей машине; ликвидаторы пропустили первый автомобиль охраны и открыли огонь по второй и третьей машине, вскоре после этого заминированный пикап Nissan врезался во вторую машину кортежа и взорвался; 12 ликвидаторов открыли огонь по первому и третьему автомобилю кортежа; командир группы ликвидаторов вытащил раненого ученого из машины и произвел контрольный выстрел; ликвидаторы покинули место проведения операции (никто из них не пострадал и не был задержан).

Позднее агентство Fars опубликовало новую версию случившегося, согласно которой кортеж был сначала обстрелян из автоматического оружия с дистанционным управлением, которое было установлено на грузовике Nissan, затем грузовик взорвался. По версии Fars, Мохсен Фахризаде, услышав удар пуль о кузов своего автомобиля, не понял, что произошло. Он решил, что посторонний звук стал результатом столкновения с препятствием или неисправностью двигателя, и вышел из машины, чтобы проверить. В этот момент он оказался под градом пуль. В этот момент охранник из второго автомобиля развернул его так, чтобы преградить доступ к машине ученого, и почти сразу же был убит. Через несколько мгновений автомобиль Nissan взорвался. Взрыв был настолько сильным, что причинил ущерб деревьям и автомобилям, припаркованным в радиусе 500 метров. После нападения Фахризаде был доставлен в больницу, где вскоре скончался. Fars заявляет, что инцидент продолжался около трех минут. Нападавшим не пришлось скрываться с места происшествия, поскольку они не находились там, а вся операция проводилась "дистанционно".

Власти Ирана заявили, что они вышли на след убийц, пообещав позднее опубликовать подробности.

Иранский журналист Мохамад Ахваз в своем "твиттере" написал, что местные спецслужбы разослали во все гостиницы фотографии четырех мужчин, подозреваемых в убийстве физика-ядерщика Мохсена Фахризаде. Спецслужбы попросили владельцев отелей в случае обращения к ним мужчин, изображенных на снимках, разместить их в гостинице и немедленно сообщить об этом.


Иранский сайт Press TV приводит заявление анонимного "информированного источника" о том, что на месте убийства физика-ядерщика Мохсена Фахризаде было найдено оружие с логотипом и спецификацией производителя из Израиля. Press TV пишет про "Israeli military industry" (возможно, имеется в виду корпорация Israel Military Industries).

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Fars: Мохсен Фахризаде был убит из оружия с дистанционным управлением

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