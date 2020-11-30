После ликвидации "отца иранской атомной бомба" Персидский залив стал опасным для израильтян
В воскресенье, 29 ноября, израильский Штаб по борьбе с террором выпустил предупреждение для израильтян, намеревающихся посетить Объединенные Арабские Эмираты или Бахрейн. "В свете присутствия и активности террористических организаций существуют реальные риски для безопасности граждан Израиля", – говорилось в сообщении. В сообщении Штаба отмечалось, что предупреждение носит рекомендательный характер, категорического запрета нет. Уровень опасности для израильтян во время посещения ОАЭ и Бахрейна обозначен как "базовая конкретная угроза".
Предупреждение Штаба по борьбе с террором было выпущено на фоне угроз Ирана ответить на ликвидацию в Тегеране физика-ядерщика Мохсена Фахризаде. Отметим, что власти ОАЭ официально осудили убийство Фахризаде.
Примечательно, что иранский "Корпус стражей исламской революции" (КСИР) опроверг публикации в СМИ и социальных сетях, в которых цитировалось заявление командующего КСИР Хосейна Салами с конкретными угрозами в адрес Израиля. Пресс-секретарь КСИР Рамадан Шариф заявил, что следует доверять только тем публикациям о заявлениях Салами, которые предоставляет пресс-служба КСИР.
В воскресенье газета "Кайхан", выражающая позицию наиболее консервативного крыла иранского руководства, призвала нанести удар по Хайфскому порту, если будет установлено, что израильские спецслужбы причастны к гибели Мохсена Фахризаде.
Официальная позиция Тегерана сводится к формуле: будет проведено расследование, после которого будет принято решение об ответных действиях – в подходящее время, в подходящем месте.
Министр обороны Ирана Амир Хатами, выступая 30 ноября в ходе церемонии прощания с Фахризаде, заявил: "Враг хорошо знает, и я как военный говорю ему об этом, что ни одно преступление, ни одно убийство, ни одно глупое дело по отношению к иранскому народу не останется без ответа". При этом "враг" не был назван.
Курорты ОАЭ и Бахрейна, где в последнее время появились израильские туристы, могут стать целью для "ответного удара". 12-й канал израильского телевидения передает, что усилена охрана дипмиссий Израиля по всему миру, в ОАЭ создан специальный штаб по координации действий спецслужб и правоохранительных органов для обеспечения безопасности израильтян, отдыхающих в Дубае и Абу-Даби.
Ликвидация Фахризаде
Сведения об обстоятельствах гибели Мохсена Фахризаде, курировавшего работы по созданию иранской атомной бомбы, противоречивы.
Достоверно известно, что он был убит в пятницу, 27 ноября, в Абасарде (пригороде Тегерана).
Иранское агентство Fars писало об этом нападении так: автомобиль, в котором находился Мохсен Фахризаде, въехал в Абасард (пригород Тегерана) в сопровождении двух машин охраны, внезапно по машинам был открыт огонь, а затем в нескольких метрах от них взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль Nissan, взрыв был настолько сильным, что причинил ущерб деревьям и автомобилям, припаркованным в радиусе 500 метров, затем нападавшие открыли огонь по машине, в которой находился Фахрисаде, один из его телохранителей развернул свой автомобиль так, чтобы преградить доступ к машине ученого, и почти сразу же был убит. После нападения Фахризаде был доставлен в больницу, где вскоре скончался. Стрелявшие скрылись с места происшествия, их поиски продолжаются.
Израильский блогер "Абу Али" со ссылкой на собственные источники пишет: команда ликвидаторов насчитывала 12 человек, по оценке иранских спецслужб эти люди прошли специальную военную подготовку за пределами Ирана; еще около 50 человек обеспечивали материально-техническую поддержку операции; группа ликвидаторов использовала джип Hyundai Santa Fe, пикап Nissan (заминированный) и четыре мотоцикла; электричество в районе отключили за полчаса до активной фазы операции; кортеж Фахризаде состоял из трех автомобилей (все бронированные), сам ученый ехал в третьей машине; ликвидаторы пропустили первый автомобиль охраны и открыли огонь по второй и третьей машине, вскоре после этого заминированный пикап Nissan врезался во вторую машину кортежа и взорвался; 12 ликвидаторов открыли огонь по первому и третьему автомобилю кортежа; командир группы ликвидаторов вытащил раненого ученого из машины и произвел контрольный выстрел; ликвидаторы покинули место проведения операции (никто из них не пострадал и не был задержан).
Позднее агентство Fars опубликовало новую версию случившегося, согласно которой кортеж был сначала обстрелян из автоматического оружия с дистанционным управлением, которое было установлено на грузовике Nissan, затем грузовик взорвался. По версии Fars, Мохсен Фахризаде, услышав удар пуль о кузов своего автомобиля, не понял, что произошло. Он решил, что посторонний звук стал результатом столкновения с препятствием или неисправностью двигателя, и вышел из машины, чтобы проверить. В этот момент он оказался под градом пуль. В этот момент охранник из второго автомобиля развернул его так, чтобы преградить доступ к машине ученого, и почти сразу же был убит. Через несколько мгновений автомобиль Nissan взорвался. Взрыв был настолько сильным, что причинил ущерб деревьям и автомобилям, припаркованным в радиусе 500 метров. После нападения Фахризаде был доставлен в больницу, где вскоре скончался. Fars заявляет, что инцидент продолжался около трех минут. Нападавшим не пришлось скрываться с места происшествия, поскольку они не находились там, а вся операция проводилась "дистанционно".
Власти Ирана заявили, что они вышли на след убийц, пообещав позднее опубликовать подробности.
Иранский журналист Мохамад Ахваз в своем "твиттере" написал, что местные спецслужбы разослали во все гостиницы фотографии четырех мужчин, подозреваемых в убийстве физика-ядерщика Мохсена Фахризаде. Спецслужбы попросили владельцев отелей в случае обращения к ним мужчин, изображенных на снимках, разместить их в гостинице и немедленно сообщить об этом.
ورد الآن : الإستخبارات الإيرانية قامت بتوزيع هذه الصور على جميع الفنادق في إيران بتهمة المشاركة في عمليات إغتيال كبير العلماء النوويين الإيرانيين محسن فخري زاده وطلبت من أصحاب الفنادق إستقبالهم من ثم الإبلاغ عن تواجدهم فوراً. pic.twitter.com/rTLQa8Ngqn– M.Majed محمد مجيد (@MohamadAhwaze) November 29, 2020
Иранский сайт Press TV приводит заявление анонимного "информированного источника" о том, что на месте убийства физика-ядерщика Мохсена Фахризаде было найдено оружие с логотипом и спецификацией производителя из Израиля. Press TV пишет про "Israeli military industry" (возможно, имеется в виду корпорация Israel Military Industries).
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