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NEWSru.co.il :: Ближний Восток31 августа 2020 г., 14:45

Самолет с израильской делегацией прибыл в Абу-Даби

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Самолет с израильской делегацией прибыл в Абу-Даби Самолет с израильской делегацией прибыл в Абу-Даби

Около 14:40 по израильскому времени в понедельник, 31 августа, самолет авиакомпании "Эль-Аль" с американской и израильской торгово-дипломатическими делегациями на борту совершил посадку в аэропорту Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты).

Полет длился примерно 3 часа 20 минут. Самолет израильской авиакомпании впервые получил разрешение на пролет в воздушном пространстве Саудовской Аравии.

В Абу-Даби израильско-американскую делегацию встретил министр иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов Ануар Гаргаш.

Перед вылетом из аэропорта имени Бен-Гуриона советник и зять президента США Джаред Кушнер выразил надежду на то, что с этого рейса "начнется историческое путешествие (Израиля) на Ближний Восток". Он заявил, что верит в "мир и процветание" в регионе.

Напомним, что ранее ОАЭ официально объявили об отмене экономического бойкота Израиля в рамках соглашения о нормализации отношений. Делегация во главе с председателем совета национальной безопасности Израиля Меиром Бен-Шабатом вылетела в ОАЭ для обсуждения сотрудничества во всех сферах, кроме безопасности.


Вопросы безопасности будут обсуждаться отдельной делегацией, которая вылетит в Абу-Даби через неделю.

Израильский журналист Барак Равид сообщает, что во время полета Кушнер говорил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу и президент США Дональд Трамп планируют обсудить тему возможной продажи ОАЭ американских истребителей пятого поколения F-35.

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Исторический рейс: самолет "Эль-Аль" летит из Израиля в ОАЭ через Саудовскую Аравию

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