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NEWSru.co.il :: Ближний Восток31 августа 2020 г., 09:43

Названо имя нового премьера Ливана, президент Аун призывает отделить религию от государства

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Президент Аун призывает отделить религию от государства

Президент Ливана Мишель Аун в речи, посвященной столетию провозглашения Великого Ливана под мандатом Франции, признал необходимость обширных политических реформ. Заявление было сделано накануне второго за месяц визита в Ливан президента Франции Эммануэля Макрона.

"Систему надо менять – как этого требует молодежь. Ее надо развивать, надо совершенствовать. Называйте это как хотите, но Ливану требуется новое управление. Его необходимо объявить светским государством и начать работу над поправками к конституции", - сказал он.

Подписанные в 1989 году Таифские соглашения, положившие конец гражданской войне, закрепляют ведущую роль, которую играют в ливанской политике религиозные конфессии. Секторальное деление стало одной из главных причин тотальной коррупции и фактического коллапса ливанского государства.


Наиболее наглядным примером кризиса государственных институтов стал мощный взрыв в бейрутском порту. Его результатом стала отставка правительства, возглавляемого политическим союзником шиитской группировки "Хизбалла" Хасана Дияба.

Как ожидается, 31 августа его преемником будет назван ливанский посол в Берлине Мустафа Адиб. Его кандидатуру поддержали ведущие политические силы Ливана: прозападное суннитское движение "Аль-Мустакбаль", шиитская "Хизбалла" и союзное ей христианское "Движение свободных патриотов". Поддерживает его и президент Франции Эммануэль Макрон.

Противники назначения считают, что Адиб – такой же ставленник секторальной системы, что и его предшественник Хасан Дияб – человек без самостоятельного политического опыта, возглавивший правительство благодаря компромиссу. Не избежало их внимания и сходство фамилий политиков.

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