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NEWSru.co.il :: Ближний Восток31 августа 2020 г., 16:59

Глава израильской делегации в ОАЭ: "Наш общий отец Авраам завещал нам этот путь"

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Глава израильской делегации в ОАЭ: "Наш общий отец Авраам завещал нам этот путь"

В Абу Даби проходит встреча государственного министра по иностранным делам Объединенных Арабских Эмиратов Ануара Гаргаша с советником зятем президента США Джаредом Кушнером и главой Совета национальной безопасности Израиля Меиром Бен Шабатом.

В ходе торжественной встречи в аэропорту глава израильской делегации приветствовал принимающую сторону по-арабски: "Мир вам и да пребудет с вами милость Аллаха. Я счастлив и горд тем, что прибыл сюда во главе первой официальной делегации Израиля. Мы прибыли в ОАЭ, чтобы превратить мечту в реальность".

"Потенциал нашего сотрудничества безграничен. Он касается науки, технологии, здравоохранения, сельского хозяйства, авиации, энергетики, других областей. Мы призываем страны региона присоединиться к мирному процессу, который принесет пользу всем народам, и выражаем благодарность принимающей стороне и нашим американским партнерам", - сказал Бен Шабат.


Перейдя на иврит, представитель израильского правительства отметил, что делегацию доставил в ОАЭ исторический прямой рейс самолета, несущего на киле израильский флаг – на глазах у всего мира. Он отметил ключевую роль, сыгранную американскую администрацией в достижении мирного договора.

"От имени главы израильского правительства Биньямина Нетаниягу я хочу выразить благодарность президенту США Дональду Трампу и его представителю Джареду Кушнеру и его сотрудникам, а также моему коллеге Роберту О'Брайену, советнику президента по национальной безопасности за видение, мудрость и усилия, которые и привели нас сюда", - сказал израильский представитель.

Он напомнил, что с предыдущего подписания мирного договора между Израилем и арабской страной прошло 25 лет: "Но мы не прекращали усилий, наше стремление к миру не ослабло. И я хочу выразить огромное признание Эмиратам и прежде всего – наследному принцу Мухаммаду бин Зияду, за этот мужественный шаг".

Бен Шабат отметил, что между нашими странами много общего, и это не только общие угрозы. "Нас объединяет смелость, с которой мы смотрим в лицо этим угрозам. Это заслуга духа наших граждан. Мы умеем смотреть в будущее, не боимся сложных задач. Мы стремимся к обновлению, хотим преуспеть, изменить реальность", - заявил он.

"Недаром наш договор называется "соглашением Авраама" - нашего праотца. Он поднялся против застарелых концепций, бытовавших в то время. Он уверовал в единого Бога, ставшего источником благословления для всех нас. Мы находим вдохновение в нашем общем предке, который завещал нам путь обновления, отваги, надежды. Путь братства, путь процветания, путь мира", - заявил Бен Шабат.


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