"А ну-ка, денежки!" Международный конкурс карикатур в журнале "Бесэдер?"

Карикатуры предоставлены организаторами конкурса. Имена авторов указаны

Виртуальная жизнь, в которую нас вогнал новый враг человечества, формирует новые привычки, новые способы общения, нормы жизни. Самые главные вопросы тоже постепенно перекочевывают в виртуальную реальность. Например: куда девать деньги и где их взять?

На первый вопрос многочисленные сети присылают нам множество ответов, а вот на второй ответ знают немногие. Например, выпускники Школы трейдинга Бориса Купера и других спонсоров Международного конкурса карикатуры "Деньги в современном мире", который объявил сатирический журнал "Бесэдер?"

Больше сотни карикатуристов из 30 стран, принимающих в нем участие, умеют посмеяться – как над деньгами, так и над их отсутствием. Видимо, тема оказалась горячей – работы все идут. В связи с чем срок приема работ на конкурс организаторы решили продлить до 1 декабря, сообщает главный редактор журнала "Бесэдер?" Марк Галесник.