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NEWSru.co.il :: Фоторепортажи3 января 2021 г., 09:16

"Расследовать убийство Ахувии Сандака": демонстрации протеста в Иерусалиме. Фоторепортаж

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Фото: Оливер Фитуси (Flash90) и Ариэль Шалит (Associated Press)

Вечером в субботу, 2 января, в Иерусалиме возле офиса отдела минюста по расследованию преступлений, совершенных полицейскими, и возле главного штаба полиции состоялись массовые акции протеста, в которых приняли участие более тысячи правых активистов – женщин, мужчин, подростков, требующих независимого расследования обстоятельств гибели 16-летнего Ахувии Сандака.

Демонстранты блокировали движение по улице Голды Меир. Полиция действовала жестко, применяя водометы против людей, когда температура воздуха была не выше 13-14 градусов тепла.

Камнями и другими предметами были травмированы семеро полицейских. Несколько автомобилей полиции были повреждены.

Многие демонстранты задержаны.

Трагедия произошла 21 декабря в округе Биньямин. Полицейские вели погоню за автомобилем с израильскими номерными знаками, из окна которого, как утверждала полиция, бросали камни в проезжавшие автомобили с палестинскими номерами. У перекрестка Римоним автомобиль с израильскими подростками перевернулся. Один из находившихся в машине пассажиров (Ахувия Сандак) погиб, остальные были задержаны. Расследование этого инцидента продолжается.

"Расследовать убийство Ахувии Сандака": демонстрации протеста в Иерусалиме. Фоторепортаж "Расследовать убийство Ахувии Сандака": демонстрации протеста в Иерусалиме. Фоторепортаж "Расследовать убийство Ахувии Сандака": демонстрации протеста в Иерусалиме. Фоторепортаж "Расследовать убийство Ахувии Сандака": демонстрации протеста в Иерусалиме. Фоторепортаж "Расследовать убийство Ахувии Сандака": демонстрации протеста в Иерусалиме. Фоторепортаж "Расследовать убийство Ахувии Сандака": демонстрации протеста в Иерусалиме. Фоторепортаж
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