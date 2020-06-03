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NEWSru.co.il :: Фоторепортажи3 июня 2020 г., 10:55

Цепная реакция: американские протесты докатились до Израиля. Фоторепортаж

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Фото: Мирьям Альстер и Оливер Фитуси. Flash90

Вечером 2 июня в Иерусалиме и Тель-Авиве, на фоне протестов в США, прошли демонстрации против полицейского произвола, убийства 32-летнего Ияда аль-Халака и гибели в Миннеаполисе 46-летнего Джорджа Флойда.

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