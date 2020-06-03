Цепная реакция: американские протесты докатились до Израиля. Фоторепортаж
Фото: Мирьям Альстер и Оливер Фитуси. Flash90
Вечером 2 июня в Иерусалиме и Тель-Авиве, на фоне протестов в США, прошли демонстрации против полицейского произвола, убийства 32-летнего Ияда аль-Халака и гибели в Миннеаполисе 46-летнего Джорджа Флойда.
// NEWSru.co.il // Фоторепортажи // 03 июня 2020
Именем Джорджа Флойда: протесты и беспорядки в США. Фоторепортаж
Именем Джорджа Флойда: протесты и беспорядки в США. Фоторепортаж
// NEWSru.co.il // Фоторепортажи // 31 мая 2020
Массовый протест против произвола полиции в США. Фоторепортаж
Массовый протест против произвола полиции в США. Фоторепортаж