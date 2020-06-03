Цепная реакция: американские протесты докатились до Израиля. Фоторепортаж

Вечером 2 июня в Иерусалиме и Тель-Авиве, на фоне протестов в США, прошли демонстрации против полицейского произвола, убийства 32-летнего Ияда аль-Халака и гибели в Миннеаполисе 46-летнего Джорджа Флойда.

© NEWSru.co.il

Все права на материалы, находящиеся на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах.

При любом использовании материалов сайта, гиперссылка (hyperlink) на NEWSru.co.il обязательна.