День президентских выборов в США. Фоторепортаж

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Во вторник, 3 ноября, проходят 59-е выборы президента Соединенных Штатов Америки. Главными претендентами на победу являются: Джо Байден (Демократическая партия) и Дональд Трамп (Республиканская партия).

Прочие кандидаты – Джо Джоргенсен (Либертарианская партия), Хауи Хокинс (Партия зеленых) и другие – не имеют реальных шансов на победу.

На нынешних выборах, как и четыре года назад, ожидается рекордно высокая явка, несмотря на пандемию коронавируса (около 99 миллионов избирателей проголосовали досрочно). Но обработка бюллетеней, отправленных по почте, может занять несколько дней, а потому окончательные результаты выборов вряд ли будут известны 4 ноября.

Коллегия изберет президента и вице-президента США лишь через 40 дней после всеобщего голосования. Затем их утвердит Конгресс. Инаугурация избранного президента планируется 20 января 2021 года.

См. также: Выборы президента США: система голосования и шансы кандидатов